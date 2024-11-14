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Делегация Бурятии находится с официальным визитом в Мьянме

Делегация Бурятии находится с официальным визитом в Мьянме
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
«Россия и Мьянма – настоящие друзья», - заявил глава республики Алексей Цыденов

Делегация Бурятии во главе с Алексеем Цыденовым прибыла с официальным визитом в Мьянму. Вчера, 13 ноября, стартовали встречи с правительством Мьянмы. На повестке – обсуждение сотрудничества в медицине, торговле, промышленности, а также буддизме.

Напомним, что председатель государственного административного совета Республики Союз Мьянма, премьер-министр Мин Аун Хлайна пригласил делегацию Бурятии посетить Мьянму во время своего крайнего визита в республику в 2022 году. С ответным визитом в составе делегации Бурятии прибыли не только члены правительства республики, но и представители бизнеса.

- Мы с первых шагов от самолёта почувствовали атмосферу настоящей дружбы и тёплой встречи. Большая команда правительства встречала нас. Это только подчёркивает близость наших народов, дружбу наших стран и то, как вместе мы идём вперёд. Я имел честь два раза встречать у нас в Улан-Удэ Его Превосходительство господина Мин Аун Хлайна. Мы уверены, что этот визит станет толчком реализации конкретных совместных проектов. Россия и Мьянма – настоящие друзья, - подчеркнул Алексей Цыденов.

Премьер-министр региона Янгон Соу Тейном, приветствуя делегацию из Бурятии, отметил важность данного визита для истории развития отношений двух стран.

- Нынешний визит является значимой вехой в истории отношений между нашими двумя странами. Визит его друга является важной частью существующих отношений между двумя странами. Верю, что сотрудничество и взаимопонимание будут и дальше улучшаться. Взаимные визиты высокопоставленных представителей двух стран будут способствовать дальнейшему развитию дружбы и партнёрства между Мьянмой и Россией. Кроме того, эти визиты, несомненно, будут способствовать развитию существующего сотрудничества между двумя странами, - сказал Соу Тейном.

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, в рамках визита запланированы встречи с министром здравоохранения Мьянмы Тет Хайн Вином, где компании республики представят свои наработки. Особое внимание уделяется продукции Улан-Удэнского авиационного завода, с которой партнёры уже хорошо знакомы. Также в программе встречи делегации Бурятии с министерством по иностранным инвестициям и внешним связям, министерством торговли Мьянмы. Обсудят и объединяющую стороны тему буддизма. В ходе визита Глава Бурятии и представители Буддийской традиционной Сангхи России встретятся с основателем международной буддийской академии Ситагу – Ситагу Саядо доктором Ашин Ньяниссарой, который принимал участие во II международном буддийском форуме.

Официальный визит делегации Бурятии продлится до 15 ноября.
Бурятия Мьянма международное сотрудничество

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