13 ноября

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МУПы Иркутска сделают акционерными обществами

МУПы Иркутска сделают акционерными обществами
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Коллективы предприятий обеспокоены реорганизацией

С 1 января 2025 года ряд муниципальных предприятий Иркутска должны стать акционерными обществами. Реорганизация коснётся МУП «Иркутскавтотранс», «Иркутскавтодор», «Горзеленхоз», «Ритуал», «БТИ», «Иркутская Аптека», «Комбинат питания», «Центральный рынок».

В связи со сложившейся ситуацией обеспокоенных горожан и коллективы предприятий решил успокоить мэр Иркутска Руслан Болотов.

- Всегда был и остаюсь сторонником того мнения, что муниципальные предприятия – это хребет городского хозяйства. И наша принципиальная и однозначная позиция – сохранить их профиль. Ведь именно они несут основную социальную нагрузку, от их работы напрямую зависят комфорт и благополучие иркутян. Мы неоднократно направляли соответствующие письма в Государственную Думу. Но Федеральная антимонопольная служба требует провести реорганизацию в указанные сроки, чтобы выполнить требования законодательства. Не теряем надежду, что наше обоснованное мнение будет услышано на высших уровнях власти. Абсолютно понимаю обеспокоенность и коллективов предприятий, и населения. Поэтому ещё раз подчеркну: мы сохраним рабочие места, ни в коем случае не передадим имущество частным лицам. Контроль за деятельностью будет осуществлять город и только город, - завил Болотов.
Иркутск

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