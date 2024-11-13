МУПы Иркутска сделают акционерными обществами

С 1 января 2025 года ряд муниципальных предприятий Иркутска должны стать акционерными обществами. Реорганизация коснётся МУП «Иркутскавтотранс», «Иркутскавтодор», «Горзеленхоз», «Ритуал», «БТИ», «Иркутская Аптека», «Комбинат питания», «Центральный рынок».
В связи со сложившейся ситуацией обеспокоенных горожан и коллективы предприятий решил успокоить мэр Иркутска Руслан Болотов.
- Всегда был и остаюсь сторонником того мнения, что муниципальные предприятия – это хребет городского хозяйства. И наша принципиальная и однозначная позиция – сохранить их профиль. Ведь именно они несут основную социальную нагрузку, от их работы напрямую зависят комфорт и благополучие иркутян. Мы неоднократно направляли соответствующие письма в Государственную Думу. Но Федеральная антимонопольная служба требует провести реорганизацию в указанные сроки, чтобы выполнить требования законодательства. Не теряем надежду, что наше обоснованное мнение будет услышано на высших уровнях власти. Абсолютно понимаю обеспокоенность и коллективов предприятий, и населения. Поэтому ещё раз подчеркну: мы сохраним рабочие места, ни в коем случае не передадим имущество частным лицам. Контроль за деятельностью будет осуществлять город и только город, - завил Болотов.