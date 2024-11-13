МУПы Иркутска сделают акционерными обществами

С 1 января 2025 года ряд муниципальных предприятий Иркутска должны стать акционерными обществами. Реорганизация коснётся МУП «Иркутскавтотранс», «Иркутскавтодор», «Горзеленхоз», «Ритуал», «БТИ», «Иркутская Аптека», «Комбинат питания», «Центральный рынок».В связи со сложившейся ситуацией обеспокоенных горожан и коллективы предприятий решил успокоить мэр Иркутска Руслан Болотов.- Всегда был и остаюсь сторонником того мнения, что муниципальные предприятия – это хребет городского хозяйства. И наша принципиальная и однозначная позиция – сохранить их профиль. Ведь именно они несут основную социальную нагрузку, от их работы напрямую зависят комфорт и благополучие иркутян. Мы неоднократно направляли соответствующие письма в Государственную Думу. Но Федеральная антимонопольная служба требует провести реорганизацию в указанные сроки, чтобы выполнить требования законодательства. Не теряем надежду, что наше обоснованное мнение будет услышано на высших уровнях власти. Абсолютно понимаю обеспокоенность и коллективов предприятий, и населения. Поэтому ещё раз подчеркну: мы сохраним рабочие места, ни в коем случае не передадим имущество частным лицам. Контроль за деятельностью будет осуществлять город и только город, - завил Болотов.