В Бурятии уволился глава Прибайкальского района

Он покинул пост по собственному желанию
В Бурятии 11 ноября свой пост покинул глава Прибайкальского района Сергей Семёнов. Об этом сообщает «Прибайкалье-инфо. 24/7» со ссылкой на администрацию района.
Сергей Семёнов написал заявление на увольнение по собственному желанию. 8 ноября депутаты районного совета на сессии рассмотрели вопрос ухода главы района с должности и приняли решение об его отставке.
Напомним, что Сергей Семёнов был последним главой Прибайкальского района, которого выбрали сами местные жители в 2017 году. С 2022-го прямые выборы там решили заменить конкурсным отбором, как и во многих других муниципалитетах. В конце 2023 года его вновь переизбрали
на должность.
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