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В Бурятии уволился глава Прибайкальского района

В Бурятии уволился глава Прибайкальского района
Власть,  Фото:администрация Прибайкальского района
Он покинул пост по собственному желанию

В Бурятии 11 ноября свой пост покинул глава Прибайкальского района Сергей Семёнов. Об этом сообщает «Прибайкалье-инфо. 24/7» со ссылкой на администрацию района.

Сергей Семёнов написал заявление на увольнение по собственному желанию. 8 ноября депутаты районного совета на сессии рассмотрели вопрос ухода главы района с должности и приняли решение об его отставке.

Напомним, что Сергей Семёнов был последним главой Прибайкальского района, которого выбрали сами местные жители в 2017 году. С 2022-го прямые выборы там решили заменить конкурсным отбором, как и во многих других муниципалитетах. В конце 2023 года его вновь переизбрали на должность. 
Бурятия Прибайкальский район увольнение

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