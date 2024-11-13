В Бурятии уволился глава Прибайкальского района

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В Улан-Удэ определились с кандидатами на пост мэра Власть, В Улан-Удэ продолжаются выборы мэра. Сегодня конкурсная комиссия выбрала кандидатов, которые поборются за пост градоначальника. В финальный этап вышли три претендента. Из них на ближайшей сессии горсовета депутатам предстоит выбрать нового мэра