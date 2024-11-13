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В России проконтролируют ход капремонта в школах и детских садах

В России проконтролируют ход капремонта в школах и детских садах
Власть,  Фото:пресс-служба «Единой России»
Этим займётся «Единая Россия»

«Единая Россия» подготовила и передала в министерство просвещения список объектов образования для проведения в них капитального ремонта в период с 2025 по 2027 год. В этот список включено более четырёх тысяч школ, детских садов и техникумов.

На всероссийском совещании по программе капремонта объектов образования Владимир Якушев, временно исполняющий обязанности секретаря генсовета «Единой России», подчеркнул, что партия будет контролировать ход выполнения работ. Совещание прошло в формате видеоконференции в Волгограде при участии министра просвещения Сергея Кравцова, пишет mkset.ru.

Владимир Якушев отметил расширение программы на детские сады и учреждения среднего профессионального образования. В общий федеральный список включено 3210 школ, 276 учебных заведений среднего профессионального образования и 837 детских садов. Также планируется построить новые 68 школ и 63 детских сада. Для каждого объекта до 12 декабря будут назначены ответственные депутаты и сенаторы от партии.

За время реализации программы капремонта начиная с 2022 года было обновлено почти 4,5 тысячи зданий школ, из них 406 – в 2024 году. Планируется ввести в эксплуатацию ещё более 280 зданий школ до конца текущего года.

Владимир Якушев отметил, что все запланированные на год ремонты уже завершены в Московской и Рязанской областях, а также в Адыгее, Ингушетии, Калмыкии, Татарстане и Чеченской Республике.

По программе строительства новых школ в эксплуатацию были введены 1 411 школ на 850 тысяч учебных мест. В этом году уже построено 70 школ, и ещё 162 школы планируется ввести в эксплуатацию до конца года. Также с 2019 года было введено 1 682 детских сада, совокупная вместимость которых составляет 246 тысяч мест, сообщает сайт er.ru.

Программу капремонта школ «Единая Россия» реализует совместно с министерством просвещения. Она входит в народную программу партии и была запущена по инициативе президента на съезде «Единой России» в 2021 году. Все этапы работ – от разработки проекта до приёмки – контролируют общественные штабы, сформированные «Единой Россией» и министерством просвещения в регионах. С начала этого года в программе также принимают участие новые российские регионы.

- Программа капремонта школ является одной из самых успешных и востребованных у людей наряду с программами социальной газификации и формирования комфортной городской среды. Видим, насколько кардинально меняется образовательная среда. И самое главное, насколько кардинально меняются наши дети. Они ценят эти проекты, а родители и учителя активно участвуют. В 2024 году в Бурятии ведётся строительство 4 школ общей мощностью 1 288 мест, ввод в эксплуатацию которых планируется в конце 2024 года. 22 августа 2024 года состоялось торжественное открытие школы в улусе Нурселение Иволгинского района Республики Бурятия на 250 мест общей площадью 6000 кв. м. Также проводится капитальный ремонт 8 общеобразовательных школ, работы включают в себя ремонт крыш, фасадов, ремонт санузлов и пищеблоков, а также инженерных систем, включая отопление, водоотведение, пожарную сигнализацию и вентиляцию. Кроме капитального ремонта и строительства школ, в республике продолжается строительство и детских садов, один из которых уже введён в эксплуатацию, и ещё семь планируется закончить к концу 2024 года, – рассказал Алдар Дамдинов, региональный координатор партийного проекта «Новая школа» в Республике Бурятия.

Единая Россия 2024 образование

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