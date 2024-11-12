Начинается ответный визит делегации Бурятии в Мьянму

С 13 по 15 ноября там будут решаться важные вопросы



Бурятия своей зарубежной активностью усиливает позиции России в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Сегодня начинается официальный визит делегации Бурятии в Мьянму по приглашению председателя государственного административного совета Республики Союз Мьянма, премьер-министра Мин Аун Хлайна. Он посетил Бурятию дважды, крайний раз в сентябре 2022 года.



Бурятия - мягкая сила в Азии



Становится очевидным, что приграничная Бурятия становится основным драйвером внешнеполитической активности регионов России в азиатских странах. За последние месяцы международные контакты главы Бурятии Алексея Цыденова и республиканского правительства стали регулярными. Монголия, Китай, Мьянма, Шри-Ланка и так далее - десятки мероприятий, контактов, обоюдных визитов и подписанных документов. Новый дипломатический тренд и, видимо, поставленная федеральной властью задача. Приграничные регионы страны должны активно участвовать во внешнеполитической деятельности России, чем Бурятия и успешно занимается.



Официальная делегация Бурятии во главе с Алексеем Цыденовым уже вылетела в Мьянму. С 13 по 15 ноября там будут решаться важные вопросы: совместное развитие бизнеса и промышленности, обмен опытом в сфере медицины, торговли, буддизма.



Большая страна для новых возможностей



Стоит немного пояснить, что представляет из себя загадочное государство Мьянма, и чем она может быть интересной для Бурятии. Республика Союз Мьянма расположена в Юго-Восточной Азии и граничит с Бангладеш, Индией, Китаем, Лаосом и Таиландом. Население – 56 млн человек. Основная религия – буддизм (исповедует 87,9% населения). Одним словом - большая страна, при этом религиозно близкая.



В части экономики Мьянма располагает богатыми природными ресурсами и, прежде всего, рудными полезными ископаемыми (медь, цинк, олово, вольфрам, сурьма, золото, серебро, нефрит, рубины, сапфиры), значительными гидроресурсами, рыбой и морепродуктами. В общем, есть что обсуждать в части сотрудничества с Россией и Бурятией. Тем более, что ранее была заложена почва для будущего сотрудничества двух республик. В 2019 и 2022 в нашей республике с рабочим визитом побывала большая делегация Мьянмы во главе с премьер-министром Мин Аун Хлайном. Представительные делегации буддийских монахов, учёных и официальных лиц посещали I и II Международный буддийский форум.



Везём конкретные предложения



Бурятия везёт на переговоры серьёзный пакет предложений, серьёзный состав бизнесменов отправился в азиатскую страну. Безусловно Мьянму интересует экспортная деятельность Улан-Удэнского авиазавода. Тем, более что российские вертолёты уже летают в небе Мьянмы.



Ещё одной важной точкой соприкосновения Мьянмы и Бурятии станет здравоохранение. Перспективы сотрудничества обсудят на встрече с министром здравоохранения Мьянмы господином Тет Хайн Вином. Свои наработки представят компании «Рапид Био» и «Шэнэскин». Они производят в Бурятии конкурентоспособные инновационные медицинские изделия, которые можно поставлять и в Мьянму. Удобрения бурятского предпринимателя «Байкал Эм-1» также имеют хороший экспортный потенциал.



Успешность подобных бизнес-миссий показывает опыт Восточно-Сибирского свинокомплекса, который строит в Монголии откормочник для свиней. По плану, молодняк будет производиться в Бурятию и вывозиться на откорм в приграничное государство. Для Бурятии – это новые экономические возможности, увеличение производительных рабочих мест, рост экспорта.



Бурятия – ворота на Восток



Естественно, у Бурятии и Мьянмы много общего в части буддизма. Делегация азиатской страны традиционно приезжает в Бурятию на Международный буддийский форум. Мьянма воспринимает нашу республику как центр российского буддизма. В ходе визита глава Бурятии Алексей Цыденов и представители Буддийской традиционной Сангхи России встретятся с основателем Международной буддийской академии Ситагу – Ситагу Саядо доктором Ашин Ньяниссарой. Он принимал участие во II Международном буддийском форуме в 2024 году. Это известный во всём мире учитель медитации и буддийский учёный.



Бурятская делегация вместе с главой и премьер-министром Мьянмы примет участие в открытии буддийского центра в Мьянме, что означает признание России как буддийской державы, а Бурятии как центра буддизма России. В составе группы из Бурятии - представители Буддийской традиционной Сангхи России.



Естественно, пройдут переговоры делегации Бурятии с министерством по иностранным инвестициям и внешним связям, а также министерством торговли Мьянмы. Сторонам есть что обсудить, поскольку Мьянма активный торговый партнёр. По итогам 2023 года объём внешней торговли страны составил 29,5 млрд долл.



Стратегические интересы России



Российско-мьянманские отношения являются одним из приоритетов российской внешней политики. Визит Бурятии проходит при поддержке МИДа России. Здесь необходимо пояснить внешнеполитические интересы Мьянмы и устремления этой страны.



Отношения Мьянмы с США и их союзниками характеризуются высокой степенью напряжённости в связи с проводимым западниками курсом санкционного давления на азиатскую страну. Вашингтон и Брюссель ввели финансовые ограничительные меры против ключевых представителей руководства Мьянмы, а также государственных, коммерческих и банковских структур.



В то же время Мьянма следует традиционному курсу «независимой и активной» внешней политики. Страна рассматривает Россию в качестве одного из ключевых внешнеполитических партнёров. Мьянманское руководство поддерживает шаги России по обеспечению безопасности, предпринимаемые в рамках СВО. Не признаёт легитимность и не поддерживает западные антироссийские санкции.



Вот лишь несколько важных контактов между двумя странами. В сентябре 2022 «на полях» Восточного экономического форума президент России Владимир Путин провёл встречу с председателем государственного административного совета РСМ, премьер-министром Мину Аун Хлайном. На встрече были согласованы шаги по продвижению приоритетных направлений двустороннего сотрудничества, включая политический диалог, торгово-экономическую кооперацию, военно-техническое сотрудничество, культурно-гуманитарные связи.

фото - kremlin.ru

В марте 2023 года Мьянму посетил генпрокурор РФ Игорь Краснов, в ноябре 2023 года состоялся визит в Мьянму делегации Минобороны России. В акватории Андаманского моря проведены первые совместные российско-мьянманские военно-морские учения. В сфере подготовки военных кадров в 2023/24 учебном году предоставлена квота на обучение 111 военнослужащих Мьянмы в вузах минобороны России.



В этой связи, визит делегации Бурятии важен не только с точки зрения экономического сотрудничества нашей республики с азиатской страной. Но и выстраивания стратегических долговременных партнёрских отношений России и Мьянмы.

