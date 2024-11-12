Улан-Удэ вошёл в перечень поручений по итогам пленарного заседания ВЭФ

Президент утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума, состоявшегося 5 сентября этого года. Документ содержит 24 поручения.В частности, правительству Российской Федерации поручено предусмотреть включение в национальный проект «Кадры» мероприятий по созданию до 2036 года сети современных кампусов образовательных организаций высшего образования в Улан-Удэ, Чите и других городах. Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин. Срок исполнения: 15 февраля 2025 года.Также Владимир Путин поручил:- ускорить утверждение комплексного плана мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри Дальневосточного федерального округа, направленного на обеспечение роста объёма таких перевозок к 2030 году не менее чем до 4 миллионов пассажиров в год;- при утверждении национальных проектов «Инфраструктура для жизни», «Эффективная транспортная система», «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодёжь и дети» предусмотреть отдельные разделы, включающие в себя мероприятия, направленные на реализацию мастер-планов развития городов Дальневосточного федерального округа, определив объёмы и источники финансирования таких мероприятий;- обеспечить сохранение процентной ставки по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» в размере 2 процентов годовых до 2030 года;- увеличить с 1 июля 2024 года до 1 миллиона рублей выплату на цели погашения кредита, обязательства по которому обеспечены ипотекой, в случае рождения третьего и последующих детей семьям, проживающим в субъектах Дальневосточного федерального округа и в которых суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей ниже среднего по ДФО;- обеспечить начиная с 1 января 2025 года реализацию программы «Земский работник культуры», предусматривающей осуществление единовременной выплаты в размере 2 миллионов рублей специалистам в случае их переезда в Дальневосточный федеральный округ, а также распространить действие программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» на таких специалистов;- обеспечить финансирование за счёт средств федерального бюджета программ геологоразведки в Дальневосточном федеральном округе в рамках федерального проекта «Геология: возрождение легенды»;- принять меры, обеспечивающие бесперебойную деятельность передвижного консультативно-диагностического медицинского центра и аптечного пункта на базе поезда «Святой Пантелеймон», для оказания в 2024 году медицинской помощи населению не менее пяти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в 2025 году – населению не менее восьми таких субъектов Российской Федерации, определив необходимые объёмы и источники финансирования соответствующих мероприятий;- при подготовке распределения в 2025–2030 годах бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансирование реализации инфраструктурных проектов обеспечить дополнительное выделение отдельного лимита на реализацию мероприятий мастер-планов развития городов Дальневосточного федерального округа и опорных населённых пунктов Арктической зоны Российской Федерации в объёме не менее 100 миллиардов рублей;- обеспечить принятие федеральных законов, определяющих механизм создания и функционирования международных территорий опережающего развития, предусмотрев для доработки проектов таких федеральных законов проведение анализа условий преференциальных режимов, действующих в Дальневосточном федеральном округе, в сравнении с аналогичными режимами, действующими на территории Китайской Народной Республики в районах, граничащих с Российской Федерацией;- провести оценку рейтинга федеральных органов исполнительной власти и субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, по эффективности реализации мероприятий мастер-планов развития городов Дальневосточного федерального округа и обеспечить ежегодную презентацию результатов этого рейтинга на Восточном экономическом форуме.Правительству Российской Федерации совместно с ФСБ России было поручено обеспечить к 2026 году не менее чем на пяти пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, типовое время досмотра грузового транспортного средства не более 10 минут. Правительству Российской Федерации совместно с Российским научным фондом в рамках грантовой поддержки, направленной на научное и кадровое обеспечение отраслей экономики, поручено предусмотреть лимиты на поддержку приоритетных направлений научно-технологической деятельности созданного в Дальневосточном федеральном округе инновационного научно-технологического центра, определив при необходимости в том числе специальные условия такой поддержки.Также были даны и другие поручения.