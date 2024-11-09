Глава Бурятии подвёл итоги проверки строительства очистных в Улан-Удэ и Северобайкальске

Глава Бурятии Алексей Цыденов подвёл итоги визита заместителя министра строительства и ЖКХ России Алексея Ересько, депутатов Госдумы Жанны Рябцевой и Вячеслава Дамдинцурунова. Вместе с главой республики в рамках парламентского контроля они посетили очистные, строящиеся в Улан-Удэ и Северобайкальске.
Как сообщал «Байкал-Daily», сроки завершения строительства очистных в Улан-Удэ сдвинули с декабря 2024 года на декабрь 2026 года. Причины есть и объективные, и субъективные. Среди первых, например, перепроектирование для замены ранее предусмотренного импортного оборудования на российское, изменения в части строительства дюкера с левого берега и пр.
Что касается объекта в Северобайкальске, то здесь зафиксированы отставания от сроков, но генподрядчику поручить темпы работ и сдать объект по графику – в 2025 году.
На этих очистных произошло удорожание строительства. Так, во время выезда Алексей Цыденов напомнил комиссии, что основным фактором стали более жёсткие экологические требования, чем в центральной части России.
Накануне большой пост по поводу ситуации глава Бурятии написал в своих соцсетях:
«Уважаемые земляки! По вопросу очистных в Бурятии, с учётом различных резонансных заявлений, требуется более подробная информация.
Первое, надо отметить, что вся страна живёт по одним требованиям и нормативам, а Бурятия по другим - по байкальским. И нормативы к стокам для очистных на Байкале установлены отдельным приказом Минприроды России №83. И эти нормы значительно жестче общероссийских. Это приводит к необходимости дополнительного оборудования и технологических процессов при очистке стоков.
Не нами эти нормативы установлены, но они есть, и мы вынуждены по ним жить. Все проектные решения и технологические процессы очистных перед утверждением проходят согласование в научно-техническом совете Минстроя России, который состоит из представителей науки, общественных представителей, производственников и других федеральных экспертов.
И по очистным Северобайкальска, и по очистным Улан-Удэ все проектные решения, технология очистки и применяемое оборудование предварительно рассматривались на этом научно-техническом совете и были одобрены. Альтернативных решений предложено не было.
В части улан-удэнских очистных сооружений в технологию заложен дополнительный цикл озонирования стоков. Суть в том, что благодаря насыщению озоном (О3) биологически очищенных сточных вод происходит дополнительное окисление органических соединений, а также обеззараживание стоков. Это вкупе с внесением в стоки раствора перекиси водорода позволяет повысить качество очистки по таким показателям, как нефтепродукты, поверхностно-активные вещества (ПАВ), фенолы, серосодержащие соединения, а также понизить показатель химического потребления кислорода (ХПК).
Такого озонирования НЕТ НИ НА ОДНИХ ОЧИСТНЫХ В РОССИИ. Это исключительно наша необходимость для достижения байкальских параметров. Такие озонаторы в России и не производятся. Сначала были предусмотрены французские, потом после санкций поменяли проект на китайские, но это в любом случае дорогое оборудование само по себе. А также очень энергоемкое. Вообще в части электропотребления новые улан-удэнские очистные почти в 4 раза больше требуют электричества чем действующие (действующие потребляют 2.4Мвт, после реконструкции 8.9Мвт). Стоимость подстанции (технологического присоединения) составляет 354,8 млн рублей. «Россети» построят её только в декабре 2025г.
Безусловно, повышенное потребление электроэнергии, да и весь технологический процесс работы новых очистных Улан-Удэ приводят к росту расходов и, соответственно, к росту тарифов на водоотведение для жителей города. Чтобы снизить нагрузку на жителей, а также исключить затраты на строительство очистных ещё и на левом берегу Селенги, включили в мастер-план города строительство дюкера с левого берега на правый к строящимся очистным. Это позволит повысить объём переработки и соответственно снизить себестоимость, приходящуюся на один куб перерабатываемых стоков. И, как следствие, меньше повышать тариф для людей. Такое решение потребовало внесения изменений в проект. Смогли эти технические решения в проект внести без увеличения общей стоимости строительства очистных.
В Северобайкальске очистные, как уже говорил, также строятся под повышенные нормативы и требования к уровню очистки. Объём переработки стоков в Северобайкальске всего 5 тыс кубов в сутки, в отличие от Улан-Удэ, где заложенная мощность переработки 130 тыс кубов в сутки. Поэтому в Северобайкальске другие решения. Там нет дополнительного озонатора, но зато заложена в технологию дополнительная мембранная очистка. Причём мембраны, обеспечивающие достижение необходимых параметров, только японского производства. На фоне санкций это отдельный вопрос последующей эксплуатации очистных. Сейчас мембраны закуплены, их срок службы гарантирован на шесть лет. За это время, надеюсь, появятся либо российские мембраны такого качества, либо китайские. Но лучше российские.
Надо ещё раз отметить, что проектные решения, технологический процесс и оборудование прошли рассмотрение и получили согласование на НТС Минстроя России. И там эксперты не предложили альтернативных, более дешёвых и простых решений, позволяющих добиться очистки стоков до байкальских параметров.
В части общей стоимости северобайкальских очистных. Местные люди знают и подтвердят, что в Северобайкальске всё привозное. Даже песок и щебень надо везти из-за границ центральной экологической зоны. Так как новые карьеры в границах центральной экологической запрещены. Также при проектировании в строительные конструкции закладываются параметры прочности, исходя из утвержденной для данной местности сейсмики в 9 баллов. В улан-удэнских очистных тоже параметр сейсмоустойчивости заложен 9 баллов. А это значительное увеличение расхода и металла, и цемента, и всего остального.
Озвученная в рамках визита депутатом Жанной Рябцевой разница стоимости одинаковых по мощности очистных 345 млн в Нижегородской области (сданных в 2020 году) и 3,2 млрд в Северобайкальске в любом случае требует отдельного детального изучения. Сметная стоимость строительства очистных Северобайкальска, как это предусмотрено законодательством, прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение. Но разница в стоимости слишком большая. Сделаем построчную сверку.
В части генерального подрядчика на строительство очистных, как в Улан-Удэ, так и в Северобайкальске. Тут всё просто. При Минстрое России специально создано Федеральное автономное учреждение. РосКапстрой - стопроцентная государственная компания. Она определена как центр компетенции по строительству очистных в стране. На улан-удэнских и на северобайкальских очистных у нас контракты на строительство заключены с государственным генподрядчиком РосКапстрой. Он и ведёт работы и отвечает за качество и сроки строительства.
Считаю правильным определение государственной компании ответственной за строительство очистных в целом по стране. Поскольку последние 30 лет в стране очень мало строилось современных очистных, то нарабатывать компетенцию и концентрировать, в итоге, специалистов необходимо в государственной структуре.
В общем, через тернии к звездам. Построим мы очистные и в Улан-Удэ, и в Северобайкальске. Всё сделаем.
По очистным Выдрино напишу отдельным постом. Там вообще вся нормативка байкальская в кучу замешана».