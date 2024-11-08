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Глава Бурятии перераспределил обязанности между зампредами правительства

Глава Бурятии перераспределил обязанности между зампредами правительства
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Изменения коснулись полномочий Ивана Альхеева, Вячеслава Сухорукова и Екатерины Кочетовой

Глава Бурятии Алексей Цыденов произвёл перераспределение обязанностей между заместителями председателя правительства республики. Он подписал соответствующее распоряжение.

Зампред правительства Иван Альхеев в пределах силового блока теперь будет курировать только сферу обороны, мобилизационную подготовку и бронирование.

Также за ним закреплены сферы гражданского сектора: промышленный комплекс, малое и среднее предпринимательство, научно-техническая и инновационная деятельность, торговля, общепит и бытовые услуги. За ним по-прежнему остается координация в области экологии и природоохраны, в том числе защита лесов и населения от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и развитие туризма.

В целом Иван Альхеев координирует работу и контролирует деятельность минпромторга, минприроды, минтуризма, республиканское агентство гражданской обороны и ЧС, республиканское агентство лесного хозяйства и Бурприроднадзор.

Больше не отвечает за сферу имущественных и земельных отношений зампред правительства – министр экономики Екатерина Кочетова. Координация работы и контроль за деятельностью Минимущества Бурятии переходят Вячеславу Сухорукову, который пришёл в правительство в конце октября, а до этого долгие годы служил главным следователем Бурятии.

- В компетенцию Вячеслава Сухорукова также входит кураторство силового блока – сферы законности и правопорядка, общественной безопасности, контроля производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, профилактики коррупционных и иных правонарушений, миграционной политики, правовое укрепление органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, - сообщили в правительстве республики.

Отметим, сейчас Сухоруков занимает пост зампреда правительства с приставкой «и.о». Её снимут после того, как кандидатуру утвердят депутаты Народного Хурала, состоится это на сессии 18 ноября.

глава Бурятии Алексей Цыденов правительство Бурятии

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