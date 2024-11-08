Рейтинг: акции главы Бурятии растут на «Бирже губернаторов» четвёртый месяц подряд

«ПолитБрокер» представил ежемесячные котировки

Глава Бурятии Алексей Цыденов на «Бирже губернаторов» по итогам октября 2024 года вновь оказался в группе «Умеренный рост». В ней он находился в июле, в августе и сентябре. Об этом сообщило агентство «ПолитБрокер».

В январе, феврале и марте 2024 года глава Бурятии тоже располагался в группе «Умеренный рост». Как писал «Байкал-Daily», акции главы республики в рейтинге «ПолитБрокера» почти весь 2023 год тоже умеренно росли. А вот в апреле 2024 года котировки Цыденова упали: он перешёл в группу «Стабильно». По итогам мая и июня он также был стабилен.

В октябре же акции главы республики умеренно выросли уже четвёртый месяц подряд. В начале месяца он поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения. Алексей Цыденов возглавил штаб по реализации федеральной программы «Чистый воздух». Он открыл таможенно-логистический терминал «Кяхта». Глава Бурятии участвовал в работе правительственной комиссии по охране озера Байкал. Он также много внимания уделял сельскому хозяйству республики, поучаствовал в агрофоруме в Монголии, в выставке «Золотая осень» в Москве. Обратил внимание на поддержку участников СВО и их реабилитацию. Цыденов подписал прогноз социально-экономического развития Бурятии, который предполагает увеличение средней зарплаты до 70 тысяч рублей. В конце октября Цыденов провёл встречи с делегациями КНР и Монголии на форуме «Формирование туристического продукта на Великом чайном пути» (0+).



Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области, вошёл по итогам октября 2024 года тоже в число «умеренно растущих» глав регионов, в ней он находится с марта. Сосед-губернатор из Забайкальского края Александр Осипов вновь в группе «Стабильно». После победы на выборах 8 сентября, он на месяц оказался в группе «Динамичный рост». Первый раз Осипов неожиданно попал в неё в апреле 2024 года. Но в мае упал сразу на две ступеньки - расположился в группе «Стабильно». Кстати, в марте он вообще находился в группе «Умеренное падение».

В сентябре в группе «Динамичный рост» 11 глав регионов (в сентябре 29 (!), в августе -17, в июле – пять, в июне -12, в мае – 17, в апреле – 11, в марте – 12, в феврале – восемь, в январе - пять). В неё вошли Андрей Воробьев (Московская область), Дмитрий Демешин (Хабаровский край), Казбек Коков (Кабардино-Балкария), Валерий Лимаренко (Сахалинская область), Дмитрий Миляев (Тульская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Рустам Минниханов (Татарстан), Сергей Собянин (Москва), Георгий Филимонов (Вологодская область), Радий Хабиров (Башкирия), Александр Цыбульский (Архангельская область).

В группе «Динамичное падение» в сентябре три губернатора: Валентин Коновалов (Хакасия), Сергей Меликов (Дагестан), Владимир Уйба (Коми, ушёл в отставку в начале ноября).

Телеграм-канал «ПолитБрокер» составляет ежемесячные и ежегодные рейтинги глав регионов РФ, а также на «Бирже губернаторов» отслеживает ежедневную динамику их роста или падения.