В райцентре Бурятии отремонтировали сельскую администрацию

Участие в открытии приняли жители села
7 ноября в Бурятии состоялось открытие обновлённого здания администрации сельского поселения «Сосново-Озерское» после капитального ремонта.
Благодаря проведённым работам, здание теперь соответствует всем современным стандартам. Было проведены следующие работы: утепление по периметру и обновление фасада, создан пандус для удобства маломобильных групп населения, смонтирована новая система отопления, выровнены и утеплены полы, проведён евроремонт. Также в здании присутствуют современные пожарная сигнализация и освещение.
- Уверен, что обновлённое здание станет ещё более комфортным и функциональным пространством для работы сотрудников администрации и удобным местом для посещения жителями, - отметил глава Еравнинского района Чингис Цыренжапов.
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