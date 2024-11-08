В райцентре Бурятии отремонтировали сельскую администрацию

7 ноября в Бурятии состоялось открытие обновлённого здания администрации сельского поселения «Сосново-Озерское» после капитального ремонта.Благодаря проведённым работам, здание теперь соответствует всем современным стандартам. Было проведены следующие работы: утепление по периметру и обновление фасада, создан пандус для удобства маломобильных групп населения, смонтирована новая система отопления, выровнены и утеплены полы, проведён евроремонт. Также в здании присутствуют современные пожарная сигнализация и освещение.- Уверен, что обновлённое здание станет ещё более комфортным и функциональным пространством для работы сотрудников администрации и удобным местом для посещения жителями, - отметил глава Еравнинского района Чингис Цыренжапов.