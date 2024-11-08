08 ноября

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Замминистра строительства РФ проверил очистные сооружения в Забайкалье

Замминистра строительства РФ проверил очистные сооружения в Забайкалье
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Он посетил Тарбагатай и Жипхеген

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексей Ересько приехал в Забайкалье с рабочим визитом. Он, совместно с вице-премьером правительства Забайкальского края Алексеем Гончаровым, осмотрел очистные сооружения, возводимые в рамках нацпроекта.

Алексей Ересько посетил очистные сооружения в Тарбагатае Петровск-Забайкальского округа, а также объекты в Хилокском районе — в селе Жипхеген и в городе Хилке.

- В октябре были на очистных сооружениях в Тарбагатае, Жипхегене и в Хилке. Сегодня, практически спустя месяц, инспектировали эти же объекты вместе с заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексеем Ересько. Прогресс на сегодняшний день есть. В Тарбагатае, есть подрядная организация, которая активно занимается строительством — собраны все сети. Объект в Жипхегене практически готов к работе, — рассказал Алексей Гончаров.

При этом он уточнил, что подрядчик объекта в селе Жипхеген не принимает участие в ежедневных штабах, проводимых региональным минстроем, и поэтому не доводит всю информацию. После встречи с замминистра строительства и ЖКХ России, он включится в активную работу и будет предоставлять всю информацию о работах на объекте.

Комплекс в Жипхегене включает разные станции: очистки, канализационную насосную и дизельную электростанцию. Также на объекте будет накопитель чистой воды, пожарные резервуары, площадка временного хранения осадков, отходов, отбросов, котельная и прочие сооружения.

Также вице-премьер регионального правительства Алексей Гончаров рассказал, что Алексею Ересько показали очистные сооружения в Хилке. Работы там ведутся в ежедневном режиме, а также ожидается поставка оборудования, которая позволит провести пуско-наладочные работы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.


Забайкальский край очистные сооружения

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