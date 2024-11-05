Кяхта и Чжанцзякоу подписали протокол о намерениях сотрудничества

В Бурятии 31 октября Кяхту посетила официальная делегация из китайского города Чжанцзякоу. В актовом зале администрации МО «Кяхтинский район» состоялся приём, где с приветственной речью выступили представители администраций района и города, руководитель официальной делегации Чжанцзякоу, генеральный секретарь Чэн Чун.В рамках встречи был подписан протокол о намерениях сотрудничества между городом Чжанцзякоу и городом Кяхта. После официальной встречи для гостей было организовано посещение Кяхтинского краеведческого музея имени академика В.А. Обручева, а также ознакомительная экскурсия по городу Кяхта.Также состоялся выезд на недавно открытый таможенно-логистический терминал «Кяхта», где гостям рассказали о значимости предприятия и возможности сотрудничества с представителями китайского бизнеса.Напомним, что Чжанцзякоу имеет давние связи с Кяхтой. Город был долгое время известен в России как Калган. Он возник и развивался как пограничная застава на Великой Китайской стене, и представлял собой главные ворота в Китай из Внутренней Монголии. Именно через Калган прибывали в Китай русские посольства и купцы из Кяхты — конечного пункта Сибирского тракта. Кроме того, в конце XIX века здесь существовала колония русских чаеторговцев.