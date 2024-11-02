Дмитрий Медведев сообщил об изменениях ко второму чтению бюджета

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев провёл заседание программной комиссии с членами правительства, в рамках которого обсудили поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на следующие три года.Он подчеркнул, что «Единая Россия» при сотрудничестве с правительством в работе над главным финансовым документом успешно достигла ключевой цели — финансирования послания президента и ряда инициатив народной программы партии, пишет mkset.ru.По его словам, в документе учтены многомиллиардные ассигнования, необходимые для ремонта и строительства школ и детских садов, обновления инфраструктуры, обустройства общественных пространств и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства. На социальные нужды также выделяются значительные ресурсы. В частности, осуществляется поддержка семей с детьми и пожилых людей, выплачиваются материнский капитал и ежемесячные пособия на рождение и воспитание детей, а также внедряются другие меры.Кроме того, «Единая Россия» ставит перед собой задачу увеличить субсидии на развитие агропромышленного комплекса. Медведев пояснил, что это касается комплексного улучшения сельских территорий, выполнения мелиоративных работ, приобретения сельскохозяйственной техники на льготных условиях, а также сохранения водных биологических ресурсов.Председатель «Единой России» акцентировал необходимость продолжения реализации индивидуальных программ регионального развития. Также «Единая Россия» выступила с предложением увеличить финансирование науки и научных проектов под руководством ведущих специалистов.В дополнение Медведев подчеркнул значимость расширения финансирования статей бюджета, направленных на развитие физической культуры и спорта, а также на своевременную иммунизацию граждан.Средства будут направлены на обновление спортивной инфраструктуры в регионах и муниципалитетах. В 2025 году планируется модернизировать 29 объектов, а в 2026 и 2027 годах – по 57 объектов в год. Также предусмотрена поддержка массового спорта и создание условий для ведения здорового образа жизни.Кроме того, предлагается увеличить финансирование мероприятий, направленных на поддержку русского языка и культуры, включая страны-партнёры, где обучение в школах ведётся на русском языке.Финансовые средства будут использованы для подготовки педагогов, которые будут направлены за границу для обучения детей на русском. Также планируется издать и распространить учебники. Предполагается выпустить не менее 200 тысяч учебников по русскому языку, добавил Медведев.На сайте er.ru пишут, что при обсуждении бюджета партия предложила увеличить субсидии на программы реабилитации людей с инвалидностью, что позволит существенно улучшить качество услуг для не менее чем 1,7 миллиона инвалидов ежегодно.