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В Бурятии отставному замглавы Счётной палаты подыскали замену

В Бурятии отставному замглавы Счётной палаты подыскали замену
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
На эту должность хотят назначить аудитора СП

В конце сентября депутаты Народного Хурала дали согласие на досрочное освобождение Михаила Егорова от должности заместителя председателя Счётной палаты Бурятии. Ранее он подал письменное заявление об отставке. Причина, как выяснилось – переезд в другой регион, где чиновник нашёл новую работу.

Большинство парламентариев – 54 из 55-ти – одобрили отставку и лишь один оказался против. Сам Егоров пояснил, что это «осознанное, обдуманное и самостоятельное решение» и оно никак не связано с работой в Счётной палате, где ему было «комфортно».

О том, что замглавы СП, которого переназначили менее года назад, в ноябре, покинет своё кресло, стало известно за пару недель до той сессии. Кандидатуру Михаила Егорова осенью 2023-го предложил председатель палаты Евгений Пегасов и народные избранники её поддержали.

До этого уволившийся чиновник являлся замом Пегасова шесть лет, с 2017-го. До прихода в Счётную палату он трудился первым заместителем министра экономики, генеральным директором фонда поддержки малого предпринимательств и консультантом в АО «Молоко Бурятии».

Впрочем, Егорову уже подобрали замену. Замом главы палаты хотят сделать Анатолия Шапхаева, который работает там аудитором с 2022 года. Его кандидатуру на рассмотрение депутатов Народного Хурала внёс комитет по бюджету, налогам и финансам. Утвердят нового заместителя председателя на сессии республиканского парламента, которая запланирована на 18 ноября.

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