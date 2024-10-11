Уроженец Бурятии назначен замминистра труда и соцзащиты населения Забайкалья

Заместителем министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края - начальником управления демографии, семьи и детства назначен Иван Суворов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Осипов. К исполнению обязанностей Иван Суворов приступил 10 октября.- Готов весь свой опыт и знания обратить в результаты работы министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края. Буду стараться работать полезно, продуктивно, - сказал Иван Суворов в приветственном слове коллективу министерства труда и соцзащиты населения региона.Иван Суворов родился в селе Сосново-Озёрское в Еравнинском районе Бурятии. В 2000 году окончил Московский государственный социальный университет, по специальности «Социальная работа», в 2012 году получил диплом с отличием Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления, по направлению подготовки «социальная работа», квалификация – магистр социальной работы.- Начиная с 1995 года трудился в социальной сфере, прошёл все ступени социальной работы с самого начала, с 2023 года работал в министерстве просвещения Российской Федерации заместителем начальника отдела нормативного регулирования в сфере опеки и попечительства департамента государственной политики в сфере защиты прав детей, - сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкалья.