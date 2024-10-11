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В Забайкалье утверждён состав правительства края

В Забайкалье утверждён состав правительства края
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Кандидатуры прошли согласование в законодательном собрании и парламенте региона

Состав правительства Забайкальского края был утверждён губернатором региона Александром Осиповым. Было подписано соответствующее распоряжение, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее глава региона Александр Осипов представил на согласование депутатам законодательного собрания Забайкалья кандидатуры на должности заместителей председателя регионального правительства. Исполняющие обязанности вице-премьеров, курирующие различные направления в работе регионального правительства, предварительно прошли согласование во всех парламентских комитетах.

В рамках внеочередного заседания регионального парламента 4 октября, депутаты проголосовали за назначение на должности челнов правительства. После этого, список был представлен главе Забайкалья Александру Осипову.

Губернатор Забайкальского края утвердил:
Кефера Андрея Иосифовича на должность первого заместителя председателя правительства Забайкальского края;
Мирхайдарова Марата Фатыховича на должность первого заместителя председателя правительства края — руководителя администрации губернатора.

На должность заместителя председателя правительства края — министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта — Гончарова Алексея Николаевича.

На должность заместителя председателя правительства края — руководителя администрации Агинского Бурятского округа — Дугаржапова Базара Самбаевича.

На должности заместителей председателя правительства края:
Бессонову Викторию Викторовну, курирующую социальную политику;
Батомункуева Буянто Балданжаповича, курирующего экономическую политику;
Кулакова Вячеслава Михайловича, курирующего информационную политику;
Щербину Наталью Александровну, курирующую внутреннюю политику.

Захаров Николай Александрович остаётся исполняющим обязанности заместителя председателя правительства региона, курирующего гражданскую оборону и пожарную безопасность.
Забайкальский край правительство

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