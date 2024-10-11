В Забайкалье утверждён состав правительства края

Состав правительства Забайкальского края был утверждён губернатором региона Александром Осиповым. Было подписано соответствующее распоряжение, сообщает пресс-служба правительства региона.Ранее глава региона Александр Осипов представил на согласование депутатам законодательного собрания Забайкалья кандидатуры на должности заместителей председателя регионального правительства. Исполняющие обязанности вице-премьеров, курирующие различные направления в работе регионального правительства, предварительно прошли согласование во всех парламентских комитетах.В рамках внеочередного заседания регионального парламента 4 октября, депутаты проголосовали за назначение на должности челнов правительства. После этого, список был представлен главе Забайкалья Александру Осипову.Губернатор Забайкальского края утвердил:Кефера Андрея Иосифовича на должность первого заместителя председателя правительства Забайкальского края;Мирхайдарова Марата Фатыховича на должность первого заместителя председателя правительства края — руководителя администрации губернатора.На должность заместителя председателя правительства края — министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта — Гончарова Алексея Николаевича.На должность заместителя председателя правительства края — руководителя администрации Агинского Бурятского округа — Дугаржапова Базара Самбаевича.На должности заместителей председателя правительства края:Бессонову Викторию Викторовну, курирующую социальную политику;Батомункуева Буянто Балданжаповича, курирующего экономическую политику;Кулакова Вячеслава Михайловича, курирующего информационную политику;Щербину Наталью Александровну, курирующую внутреннюю политику.Захаров Николай Александрович остаётся исполняющим обязанности заместителя председателя правительства региона, курирующего гражданскую оборону и пожарную безопасность.