В Забайкалье утверждён состав правительства края

Состав правительства Забайкальского края был утверждён губернатором региона Александром Осиповым. Было подписано соответствующее распоряжение, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее глава региона Александр Осипов представил на согласование депутатам законодательного собрания Забайкалья кандидатуры на должности заместителей председателя регионального правительства. Исполняющие обязанности вице-премьеров, курирующие различные направления в работе регионального правительства, предварительно прошли согласование во всех парламентских комитетах.
В рамках внеочередного заседания регионального парламента 4 октября, депутаты проголосовали за назначение на должности челнов правительства. После этого, список был представлен главе Забайкалья Александру Осипову.
Губернатор Забайкальского края утвердил:
Кефера Андрея Иосифовича на должность первого заместителя председателя правительства Забайкальского края;
Мирхайдарова Марата Фатыховича на должность первого заместителя председателя правительства края — руководителя администрации губернатора.
На должность заместителя председателя правительства края — министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта — Гончарова Алексея Николаевича.
На должность заместителя председателя правительства края — руководителя администрации Агинского Бурятского округа — Дугаржапова Базара Самбаевича.
На должности заместителей председателя правительства края:
Бессонову Викторию Викторовну, курирующую социальную политику;
Батомункуева Буянто Балданжаповича, курирующего экономическую политику;
Кулакова Вячеслава Михайловича, курирующего информационную политику;
Щербину Наталью Александровну, курирующую внутреннюю политику.
Захаров Николай Александрович остаётся исполняющим обязанности заместителя председателя правительства региона, курирующего гражданскую оборону и пожарную безопасность.