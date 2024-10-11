В Забайкалье выбрали дату для Дня бамовца

День бамовца в Забайкалье будут праздновать каждый год 29 сентября. Решение об этом приняли на завершающем заседании оргкомитета по подготовке празднования 50-летия начала строительства БАМа.Председатель оргкомитета вице-премьер правительства региона Алексей Гончаров поблагодарил членов оргкомитета за работу в подготовке праздничных мероприятий, а также строителей БАМа.- Особую благодарность сегодня я выражаю ветеранам БАМа. Ваш трудовой подвиг – это тот пример любви к своей Родине и желания стать частью её истории, который сегодня необходим каждому. Строительство Байкало-Амурской магистрали объединило не только судьбы, но и поколения. Сегодня, спустя 50 лет молодые ребята также едут на БАМ, чтобы продолжить ваше дело, - сказал в приветственной речи Алексей Гончаров.В свою очередь ветераны-строители подарили всем собравшимся книгу, приуроченную к 50-летию начала самой масштабной стройки страны и к важной для Забайкалья дате – 40-летию торжественной укладки «золотого звена» в Читинской области. В этой книге для будущих поколений запечатлены невыдуманные истории о людях, юных комсомольцах-энтузиастах, которыми двигали патриотические чувства и благородные желания. Собраны стихи и песни, статьи, рассказывающие о тех, кто создавал важнейшую транспортную артерию нашей страны.Завершилось заседание оргкомитета общим решением – сделать праздник ежегодным. Дату для празднования выбрали историческую – 29 сентября. Именно в этот день в 1984 году, когда строительство БАМа было почти завершено, два бригадира Иван Варшавский и Александр Бондарь сомкнули рельсы магистрали на разъезде Балбухта в Каларском районе. А 1 октября 1984 года «золотые» звенья БАМа были уложены на станции Куанда. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.