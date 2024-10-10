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Три представителя Бурятии участвуют в программе «Школа мэров»

Три представителя Бурятии участвуют в программе «Школа мэров»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Обучение слушателей будет проходить в течение 8 месяцев

С 8 по 12 октября в Москве проходит первый модуль «новой волны» образовательной программы «Школа мэров» для третьего и четвёртого потоков представителей муниципального сообщества. Цель программы – подготовка высококвалифицированных управленцев, способных реализовать проекты для повышения качества жизни населения.

- Это часть системных решений нашего президента, которая направлена на поддержку муниципального уровня единой системы публичной власти, - отметил на открытии программы первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Из Бурятии в проекте участвуют заместители мэра Улан-Удэ Сергей Гашев и Николай Намсараев, а также начальник отдела инфраструктуры развития предпринимательства минпромторга Сергей Халматов.

- Важность управленческих качеств невозможно переоценить. Я очень рад, что заместители мэра Улан-Удэ оказались в числе участников программы. Это уникальная возможность перенять опыт лучших муниципалов и внедрить их практики в нашу работу, - рассказал о планах Николай Намсараев.

- Благодаря участию в данной программе получил возможность общения с коллегами со всей России, замечательными спикерами, систематизировать имеющиеся знания и получить новые. Испытываю самые положительные эмоции от выступлений спикеров самого высокого уровня, которые делятся с нами своим жизненным опытом и реализованными проектами. Хочется поблагодарить правительство Бурятии за предоставленную возможность обучения в «Школе мэров» и с нетерпением жду продолжения обучения, - поделился впечатлениями Сергей Халматов.

Обучение слушателей будет проходить в течение 8 месяцев. Программа рассчитана на 500 академических часов в шести тематических модулях. Участники будут перенимать опыт в муниципалитетах 10 регионов: город Москва, Архангельская, Иркутская, Калужская, Новгородская, Самарская и Московская области, ХМАО-Югра, Чеченская Республика, Республика Саха – Якутия.

мэр обучение

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