Ветеринары Бурятии и Монголии подписали соглашение о сотрудничестве

Ветеринарная служба Бурятии и монгольского аймака Туве подписали соглашение о сотрудничестве. Подписание состоялось в Улан-Баторе 7 октября в рамках XVI заседания подкомиссии по региональному и приграничному сотрудничеству и развитию туризма Российско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Делегацию из России возглавил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.Документ подписали начальник управления ветеринарии Бурятии Амгалан Дармаев и начальник ветеринарной службы аймака Туве Борхуугийн Болдбаатор. Соглашение позволит ветеринарным службам Бурятии и центрального аймака Монголии обеспечить все условия для поддержки свободной экономической торговли и формирует благоприятные условия для экспорта и импорта продукции сельского хозяйства.Отметим, что в проект протокола XVI-го заседания подкомиссии по региональному, приграничному сотрудничеству и развитию туризма российско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству вошли вопросы по внесению дополнений в межправительственное соглашение о пограничных пунктах пропуска и упрощённом сообщении через российско-монгольскую государственную границу в части возможности пересечения пунктов пропуска физическими лицами на личном легковом автомобильном транспорте с числом посадочных мест не более 8, а также по изменению классификации железнодорожного пункта пропуска Соловьевск – Эрэнцав с двустороннего на многосторонний. А также о ходе работ по строительству железных дорог Эрэнцав – Чойбалсан – Хуут – Бичигт до границы с Китаем. В части культуры монгольской стороне предложено принять участие в Забайкальском международном кинофестивале в 2025 году.