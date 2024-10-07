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Министру природных ресурсов Бурятии внесли представление

Министру природных ресурсов Бурятии внесли представление
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
По результатам его рассмотрения было выделено 6,8 млн рублей на проведение неотложных работ

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере защиты населения и территорий от ЧС.

Установлено, что министерством природных ресурсов и экологии Бурятии более двух лет не организованы мероприятия по расчистке русел рек Куйтунка и Тарбагатайка. Меры к приведению в надлежащее состояние гидротехнических сооружений в Заиграевском районе не приняты.

В связи с этим природоохранная прокуратура внесла министру природных ресурсов и экологии республики представление об устранении нарушений законодательства.

- По результатам его рассмотрения из республиканского бюджета выделено финансирование в сумме 6,8 млн рублей на проведение неотложных работ по устройству дамбы в Заиграевском районе. Реки включены в план мониторинга, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Фактическое выполнение работ находится под контролем природоохранной прокуратуры.

минприроды природоохранная прокуратура

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