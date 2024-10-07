Глава Бурятии поздравил Путина с днём рождения



- Под руководством Владимира Владимировича страна уверенно движется вперёд, преодолевая все сложности, укрепляя свои позиции и становясь только сильнее, – написал Цыденов на своей странице во «ВКонтакте». – Решения президента направлены, в первую очередь, на защиту суверенитета России, поддержку людей, а также материнства и детства, развитие экономики и консолидацию общества вокруг национальных интересов. И слова «Когда мы едины – мы непобедимы» обретают особый смысл, ведь вся страна стоит вместе с президентом.



По словам главы Бурятии, у жителей РФ именно с именем Владимира Путина связаны стабильность, уверенность в будущем и искренняя гордость за страну.



- В этот день мы выражаем глубокое уважение и признательность за его вклад в развитие России. Уважаемый Владимир Владимирович, с днём рождения, – отметил глава республики.





В понедельник, 7 октября, свой день рождения отмечает президент России Владимир Путин. Ему исполнилось 72 года. Именинника поздравил в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов.