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В Бурятии оштрафовали председателя комитета районной администрации

В Бурятии оштрафовали председателя комитета районной администрации
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Прокуратура выявила нарушение порядка получения субсидии

По инициативе прокуратуры председатель комитета по управлению муниципальным хозяйством администрации Прибайкальского района привлечён к административной ответственности за нарушение порядка получения субсидии.

- В ходе проверки установлено, что в 2022 году министерство имущественных и земельных отношений республики заключило с администрацией Прибайкальского района соглашение о предоставлении субсидии на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков площадью 250 га. Вместе с тем органом местного самоуправления организовано проведение работ лишь на 110 га, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

По постановлению прокурора района председателя комитета привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ «Нарушение получателем средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты, порядка и условий расходования межбюджетных трансфертов». Его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

штраф прокуратура

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