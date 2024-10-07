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В Бурятии сменился главный следователь

В Бурятии сменился главный следователь
Власть, 
Возглавлявший следственное управление Вячеслав Сухоруков покинул свою должность

В следственном управлении следственного комитета России по Бурятии – новый руководитель. Это полковник юстиции Евгений Лагацкий, который ранее был первым заместителем руководителя СУ СКР по республике Башкортостан. Он приступил к своим обязанностям в понедельник, 7 октября.

Предыдущего главу следкома Бурятии – генерал-майора Вячеслава Сухорукова – освободили от должности в прошлый четверг, 3 октября. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Вячеслав Сухоруков руководил СУ СКР по Бурятии с 7 сентября 2007-го по 3 октября 2017-го года. После он возглавлял Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР, а в ноябре 2019-го вернулся в следком Бурятии.


Справка

Евгений Лагацкий – уроженец Бурятской АССР (Бурятии). Он родился в 1971 году. Окончил Восточно-Сибирский государственный технологический университет по специальности «Юриспруденция» и до 2007-го проходил службу в органах прокуратуры РБ – занимал должности следователя, заместителя прокурора, прокурора района и начальника отдела криминалистики.
 
С 2007-го работал в следственном управлении СК России при прокуратуре РФ по Бурятии руководителем отдела криминалистики, старшим помощником руководителя управления по вопросам собственной безопасности и руководителем территориального следственного отдела. В 2016-ом стал первым заместителем руководителя Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
 
В 2018-ом возглавил Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР, в августе 2021-го по указу Путину его назначили замруководителя СУ СКР по Башкортостану.
 

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