Все губернаторы регионов Дальнего Востока увеличили число подписчиков в телеграм-каналах

Лидер – приморский Олег Кожемяко

«Байкал-Daily» посчитал число подписчиков официальных телеграм-каналов глав регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) на конец третьего квартала 2024 года.

Все губернаторы ДФО увеличили количество своих читателей по сравнению с первым и вторым кварталами.

В целом прослеживается чёткая тенденция к постепенному увеличению количества подписчиков губернаторских телеграм-каналов. Но есть и рекордсмены. У губернатора Забайкальского края Александра Осипова резкий рост - с 6411 до 9534! Он поднялся с девятого на восьмое место. А новоизбранный губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин прибавил за три месяца почти 15 000 подписчиков! Он потеснил сахалинского губернатора Валерия Лимаренко со второго места.

Телеграм-канал главы Бурятии Алексея Цыденова прибавил 345 читателей. Он остался на шестом месте.

В скобках – число подписчиков на начало июля и начало апреля 2024 года соответственно:

1. Олег Кожемяко (Приморский край) – 50 495 (46 775, 45 635);

2. Дмитрий Демешин (Хабаровский край) – 37 390 (22 452 – данные за июль);

3. Валерий Лимаренко (Сахалинская область) – 31 110 (27 980, 26 346)

4. Айсен Николаев (Якутия) – 24 859 (24 458, 23 349)

5. Василий Орлов (Амурская область) – 22 831 (22 056, 21 146);

6. Алексей Цыденов (Бурятия) – 14 803 (14 458, 13 454);

7. Владимир Солодов (Камчатский край) – 13 074 (12 458, 12 202);

8. Александр Осипов (Забайкальский край) – 9534 (6411, 5388);

9. Владислав Кузнецов (Чукотский АО) – 7585 (7351, 6825);

10. Сергей Носов (Магаданская область) – 5673 (5656, 5443);

11. Ростислав Гольдштейн (Еврейская автономная область) – 3283 (3241, 3131).

Число читателей телеграм-канала губернатора соседней с Бурятией Иркутской области Игоря Кобзева увеличилось до 51 407 (50 801, 49 523).

Официальный канал полпреда президента в ДФО, вице-премьера правительства России Юрия Трутнева насчитывает теперь 4306 (4212, 4100) читателей.

Число подписчиков, если не заниматься накрутками, одномоментно может отличаться на несколько десятков позиций. Люди постоянно не только добавляются в телеграм-каналы, но и отписываются.