27 сентября

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Татьяна Митрофанова уволилась с поста председателя комитета по образованию Улан-Удэ

Татьяна Митрофанова уволилась с поста председателя комитета по образованию Улан-Удэ
Власть,  Фото:администрация Улан-Удэ
Она занимала эту должность пять лет

Татьяна Митрофанова покинула пост председателя комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

- Она остается работать в команде города, но перейдет на новую должность, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Пока, что это за новое место работы, не раскрывается.

Сама Татьяна Митрофанова также держит интригу. На своей странице в соцсети она оставила следующий прощальный пост:

«Вот и подошли к завершению пять лет моей работы в Администрации города. Не более пяти лет на руководящей должности - так было всегда. Подписано распоряжение об увольнении по собственному желанию. Коллегам администрации города желаю настоящего муниципального служения, крепкого здоровья и стрессоустойчивости для выполнения всех задач и решения вопросов местного значения.

 Благодарю все СМИ. Я была для вас всегда открыта. А вы всегда объективно рассказывали о самых сложных и позитивных новостях образования. Всем коллегам системы образования говорю спасибо за совместную работу, выдержку и стойкость, терпение и ответственность, достижения и результаты, радость совместного труда!»

Как сообщал «Байкал-Daily», Митрофанова возглавила комитет по образованию осенью 2019 года. До этого она трудилась директором улан-удэнской школы №32.

Справка:

Татьяна Митрофанова окончила факультет «Педагогика и методика начального образования» БГУ по специализации «Учитель начальных классов». Прошла переподготовку по управленческой деятельности по направлению «Менеджмент» ВСГУТУ.

Имеет большой опыт в сфере образования. Одни из последних должностей – руководитель начальной школой детского сада «Медвежонок», после – директор средней школы №32.

В 2016 году вышла в финал всероссийского конкурса «Директор школы» и стала победителем в номинации «Директор – Наставник».

С ноября 2019-го до сентября 2024-го – председатель комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

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