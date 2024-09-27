Татьяна Митрофанова уволилась с поста председателя комитета по образованию Улан-Удэ

Татьяна Митрофанова покинула пост председателя комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
- Она остается работать в команде города, но перейдет на новую должность, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Пока, что это за новое место работы, не раскрывается.
Сама Татьяна Митрофанова также держит интригу. На своей странице в соцсети она оставила следующий прощальный пост:
«Вот и подошли к завершению пять лет моей работы в Администрации города. Не более пяти лет на руководящей должности - так было всегда. Подписано распоряжение об увольнении по собственному желанию. Коллегам администрации города желаю настоящего муниципального служения, крепкого здоровья и стрессоустойчивости для выполнения всех задач и решения вопросов местного значения.
Благодарю все СМИ. Я была для вас всегда открыта. А вы всегда объективно рассказывали о самых сложных и позитивных новостях образования. Всем коллегам системы образования говорю спасибо за совместную работу, выдержку и стойкость, терпение и ответственность, достижения и результаты, радость совместного труда!»
Как сообщал «Байкал-Daily», Митрофанова возглавила комитет по образованию осенью 2019 года. До этого она трудилась директором улан-удэнской школы №32.
Справка:
Татьяна Митрофанова окончила факультет «Педагогика и методика начального образования» БГУ по специализации «Учитель начальных классов». Прошла переподготовку по управленческой деятельности по направлению «Менеджмент» ВСГУТУ.
Имеет большой опыт в сфере образования. Одни из последних должностей – руководитель начальной школой детского сада «Медвежонок», после – директор средней школы №32.
В 2016 году вышла в финал всероссийского конкурса «Директор школы» и стала победителем в номинации «Директор – Наставник».
С ноября 2019-го до сентября 2024-го – председатель комитета по образованию администрации Улан-Удэ.