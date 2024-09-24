24 сентября

23 сентября

Популярное

Глава Бурятии рассказал подробности о работе делегации республики в Минске

Глава Бурятии рассказал подробности о работе делегации республики в Минске
Власть,  Фото:news.by

В её составе есть и промышленники

23 сентября в Минске состоялось третье совещание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Бурятии. Глава республики Алексей Цыденов сообщил подробности в соцсетях.

«Сегодня (23 сентября – ред.) большой делегацией Бурятии работаем в Беларуси на третьем заседании рабочей группы по сотрудничеству, – написал он в своём телеграм-канале. - Беларусь - большой промышленный и торговый партнёр нашей республики. За предыдущие 5 лет торговый оборот между нами вырос более чем в 6 раз».

По словам Цыденова, между сторонами развивается сотрудничество по линии агропромышленного комплекса, машиностроения, лёгкой промышленности и авиастроительной отрасли.

«И мы намерены темпы нашего совместного развития наращивать, - заверил Цыденов. - В составе нашей делегации работает Улан-Удэнский авиазавод, Приборостроительное объединение, Бурятагроснаб и другие. У каждого из наших своя собственная программа по соответствующим предприятиям, промплощадкам, медицинским центрам».

Делегация представила белорусской стороне туристические возможности Бурятии, восточную медицину.

«Будем стремиться, чтобы как можно больше гостей приезжало к нам из братской республики», - подчеркнул глава республики.

Делегация возложила венок и цветы к Монументу Победы в Минске.

«Народы СССР плечом к плечу сражались за свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. – отметил Алексей Цыденов. - Нас связывает общая история и глубокое уважение к подвигу тех, кто отдал всё за наше мирное будущее. Память о героях будет жить в наших сердцах вечно. Мы продолжаем хранить и передавать будущим поколениям правду о Великой Победе, чтобы сохранить мир и согласие на нашей земле».

Цыденов сотрудничество Белоруссия Минск

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Калмыкии прошла инаугурация переизбранного главы
В Калмыкии прошла инаугурация переизбранного главы
Власть, 23.09.2024
Участие в церемонии приняли представители Буддийской Сангхи
В Иркутской области мэр Чунского района спас застрявшую в заборе козу
В Иркутской области мэр Чунского района спас застрявшую в заборе козу
Власть, 23.09.2024
Животное застряло в ограждении детской игровой площадки
В «Единой России» рассмотрели инициативы по поддержке первичных отделений партии
В «Единой России» рассмотрели инициативы по поддержке первичных отделений партии
Власть, 20.09.2024
В настоящее время в Бурятии работают 758 первичных отделения партии
Конкурс на должность мэра Улан-Удэ пройдёт 7 ноября
Конкурс на должность мэра Улан-Удэ пройдёт 7 ноября
Власть, 20.09.2024
Кандидаты могут начать подавать документы с середины октября
В Бурятии состоялась инаугурация главы Баунтовского района
В Бурятии состоялась инаугурация главы Баунтовского района
Власть, 19.09.2024
На церемонию приехал министр транспорта Александр Гоге
В Бурятии определились с главой Тарбагатайского района
В Бурятии определились с главой Тарбагатайского района
Власть, 18.09.2024
На это кресло метили два высокопоставленных чиновника
В Улан-Удэ избрали председателей комитетов горсовета
В Улан-Удэ избрали председателей комитетов горсовета
Власть, 18.09.2024
Депутаты горсовета нового созыва собрались на первую сессию
Председателем Улан-Удэнского горсовета вновь избран Чимит Бальжинимаев
Председателем Улан-Удэнского горсовета вновь избран Чимит Бальжинимаев
Власть, 18.09.2024
«Вместе нам предстоит большая работа», - подчеркнул он
В правительстве Бурятии рассказали о контрактниках республики
В правительстве Бурятии рассказали о контрактниках республики
Власть, 18.09.2024
В Вооружённые силы РФ они идут по личным убеждениям

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^