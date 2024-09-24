Глава Бурятии рассказал подробности о работе делегации республики в Минске

В её составе есть и промышленники

23 сентября в Минске состоялось третье совещание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Бурятии. Глава республики Алексей Цыденов сообщил подробности в соцсетях.

«Сегодня (23 сентября – ред.) большой делегацией Бурятии работаем в Беларуси на третьем заседании рабочей группы по сотрудничеству, – написал он в своём телеграм-канале. - Беларусь - большой промышленный и торговый партнёр нашей республики. За предыдущие 5 лет торговый оборот между нами вырос более чем в 6 раз».

По словам Цыденова, между сторонами развивается сотрудничество по линии агропромышленного комплекса, машиностроения, лёгкой промышленности и авиастроительной отрасли.

«И мы намерены темпы нашего совместного развития наращивать, - заверил Цыденов. - В составе нашей делегации работает Улан-Удэнский авиазавод, Приборостроительное объединение, Бурятагроснаб и другие. У каждого из наших своя собственная программа по соответствующим предприятиям, промплощадкам, медицинским центрам».

Делегация представила белорусской стороне туристические возможности Бурятии, восточную медицину.

«Будем стремиться, чтобы как можно больше гостей приезжало к нам из братской республики», - подчеркнул глава республики.

Делегация возложила венок и цветы к Монументу Победы в Минске.

«Народы СССР плечом к плечу сражались за свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. – отметил Алексей Цыденов. - Нас связывает общая история и глубокое уважение к подвигу тех, кто отдал всё за наше мирное будущее. Память о героях будет жить в наших сердцах вечно. Мы продолжаем хранить и передавать будущим поколениям правду о Великой Победе, чтобы сохранить мир и согласие на нашей земле».

