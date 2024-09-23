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В Бурятии предварительно одобрили возвращение Евгения Луковникова в зампреды правительства

В Бурятии предварительно одобрили возвращение Евгения Луковникова в зампреды правительства
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В Народном Хурале дали согласие на его назначение

На сессии Народного Хурала, которая состоится в ближайший четверг, депутаты рассмотрят вопрос о назначении Евгения Луковникова зампредом правительства Бурятии. Его внёс в республиканский парламент глава региона Алексей Цыденов. В качестве докладчика выступит руководитель администрации главы и правительства Алдар Гулгенов.

На заседании комитета по госустройству 23 сентября народные избранники предварительно согласовали кандидатуру Луковникова на эту должность. Гулгенов представил  его послужной список, рассказали в официальном telegram-канале НХ.

О том, что Евгений Луковников, покинувший своё кресло в начале года, возвращается на работу в правительство, стало известно в начале августа. Он вновь возглавит инфраструктурный блок.

Цыденов ранее согласовал его назначение на должность исполняющего обязанности заместителя председателя правительства. От приставки «и. о.» чиновник избавится после того, как на сессии НХ большинство проголосуют «за».
 
Сам Евгений Луковников пояснил, что распрощался с должностью из-за состояния здоровья. «Сейчас восстановился и готов работать с полной отдачей», – подчеркнул он.

И. о. зампреда курировал инфраструктурный блок с 2017-го до начала 2024-го. В Бурятию его пригласил Алексей Цыденов. До приезда в Улан-Удэ он был заместителем руководителя федерального агентства железнодорожного транспорта.
Народный Хурал депутаты зампреды назначение

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