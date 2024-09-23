В Калмыкии прошла инаугурация переизбранного главы

Участие в церемонии приняли представители Буддийской Сангхи
20 сентября в Элисте, в спорткомплексе «Ойрат-Арена» прошла церемония инаугурации главы Калмыкии. Напомним, что Бату Хасиков официально вступил в должность после переизбрания
на второй срок по итогам выборов 6–8 сентября.
На инаугурации присутствовали губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, заместитель полномочного представителя президента в Южном федеральном округе (ЮФО) Алексей Ермаков, представители духовенства и видные общественные деятели.
От Буддийской традиционной Сангхи России в мероприятиях, посвящённых инаугурации, принимал участие Дид Хамбо-лама Дашинима Содномдоржиев. Также он посетил главный буддийский храм Калмыкии «Обитель Будды Шакьямуни» по приглашению Шаджин-ламы Калмыкии геше Тензин Чойдака.
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