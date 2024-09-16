Бурятия будет сотрудничать с Москвой в сфере креативных индустрий

13 сентября в рамках международного форума объединённых культур в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о сотрудничестве между департаментом культуры города Москвы и министерством культуры Республики Бурятия в области развития креативных индустрий. Официальный документ скрепили подписями министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин и министр культуры Республики Бурятия Соелма Дагаева.Как сообщает пресс-служба ЦКИ, стороны открыты для взаимовыгодного двустороннего диалога, готовы вместе обсуждать новые идеи и создавать благоприятную экосистему для творческих людей. Также, по мнению сторон, объединение усилий позволит создать максимально благоприятные условия для развития сектора креативного бизнеса и повысит доступность культурного наследия для производства новых продуктов творческих индустрий.Принимая во внимание успешный опыт Москвы в развитии культурной среды, как драйвера творческой экономики страны, Бурятия будет изучать опыт столицы, рассматривать лучшие практики и встречаться с экспертами. Кроме того, стороны договорились проводить совместные круглые столы, конференции и форумы.- Мы надеемся, что это соглашение послужит основой для новых проектов для нашего российского творческого бизнеса, российских творцов в культурных учреждениях, которые могут обогащать как за счёт совместных проектов, гастрольной деятельности и обмена опытом, - отметил министр правительства Москвы Алексей Фурсин.