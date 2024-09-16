Глава Бурятии осмотрел строящийся дом культуры в Кяхте

Алексей Цыденов отметил отставание от графика
Глава Бурятии Алексей Цыденов, находясь в Кяхте, заехал осмотреть ход строительства дома культуры. О ходе визита он написал в своём официальном аккаунте в социальных сетях.
Глава республики сообщил, что на сегодняшний день на объекте ведётся утепление наружной стены, кровельные работы, а также монтаж перегородок первого этажа.
- Объём выполненных работ составляет чуть более 46 %, хотя по проекту дом культуры должен сдаться в декабре этого года. На лицо отставание от графика. И есть риск не сдать объект в срок. Подрядчику необходимо увеличить количества рабочих на объекте и ускорить поставки материалов, чтобы нагнать график, - отметил Алексей Цыденов.
Соглашение об этом было подписано в прошлую пятницу
Алексей Цыденов отметил отставание от графика
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