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Глава Бурятии осмотрел строящийся дом культуры в Кяхте

Глава Бурятии осмотрел строящийся дом культуры в Кяхте
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Алексей Цыденов отметил отставание от графика

Глава Бурятии Алексей Цыденов, находясь в Кяхте, заехал осмотреть ход строительства дома культуры. О ходе визита он написал в своём официальном аккаунте в социальных сетях.

Глава республики сообщил, что на сегодняшний день на объекте ведётся утепление наружной стены, кровельные работы, а также монтаж перегородок первого этажа.

- Объём выполненных работ составляет чуть более 46 %, хотя по проекту дом культуры должен сдаться в декабре этого года. На лицо отставание от графика. И есть риск не сдать объект в срок. Подрядчику необходимо увеличить количества рабочих на объекте и ускорить поставки материалов, чтобы нагнать график, - отметил Алексей Цыденов.
Бурятия строительство глава Бурятии

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