В Туве поддержат грантами коренной малочисленный народ

Власти Тувы учредили специальные гранты на поддержку тоджинцев, которые входят в перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации. Для этого правительством республики были внесены изменения в государственную программу реализации национальной политики до 2030 года, предусматривающие порядок предоставления таких грантов.Напомним, что речь идёт о 7 с лишним тысячах жителей Тувы, которые, по данным последней переписи, идентифицируют себя как тувинцы-тоджинцы. Разницу с остальным населением составляет уклад жизни, который определяется традиционными занятиями тоджинцев – прежде всего оленеводством и таёжными промыслами, включая охоту, рыболовство, сбор дикоросов.Как сообщает официальный портал Республики Тыва, многие из тоджинцев не оставили унаследованные от предков занятия и продолжают жить там, где родились, и заниматься тем, что умеют лучшего всего – разведением оленей. Их не пугает даже то, что на производимой ими продукции не получается разбогатеть – слишком её мало. Поэтому в республике был разработан целый комплекс мер, которые призваны, с одной стороны, облегчить таёжную жизнь, с другой – создать приемлемые условия для выхода хозяйств тувинцев-тоджинцев на региональный рынок с конкурентной продукцией. Такой подход позволит не просто сохранять общины тоджинцев как своего рода культурные заповедники, но и постепенно интегрировать их в современную жизнь.Учреждённые гранты – часть этого комплекса. Предельный размер каждого составит 300 тысяч рублей в год на одного получателя. В агентстве по делам национальностей РТ пояснили, что гранты будут распределяться через конкурсы между общинами тувинцев-тоджинцев. Таких общин сегодня в Туве зарегистрировано 25, они образованы по кровнородственному и соседскому принципу и компактно размещены в самых труднодоступных местностях республики: сёла Моген-Бурен и Тоолайлыг (Монгун-Тайгинский район), Шынаа, Каргы, Балыктыг и Эми (Тере-Хольский), Азас, Ий, Сыстыг-Хем, Чазылары (Тоджинский) и Бай-Даг (Эрзинский).Чтобы претендовать на грант, представляемый на конкурс проект должен быть связан с одним из 6 общих направлений, определённых правительством. В этом перечне есть сохранение историко-культурного наследия и материальной культуры тувинцев-тоджинцев, традиционных промыслов, развитие и популяризация фольклора, народных обычаев, языка и промыслов. Кроме того, соискатель обязан показать свою долю инвестиций в проект. Причём, она может состоять как из финансовых и материальных вложений, так и из интеллектуальной собственности.Специалисты агентства уточнили, что в приоритете поддержки грантами такие инициативы, как разведение домашних оленей, переработка продукции оленеводства, рыболовство и промысловая охота, а также переработка и продажа добытого, сбор и заготовка пищевых и лекарственных дикоросов, разведение оленегонных, ездовых и охотничьих собак. Также через систему грантов планируется помочь общинам тоджинцев в заготовке древесины для собственных нужд, строительстве традиционных жилищ, развитии народных промыслов.