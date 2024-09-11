Станислав Гармаев призвал быть всех осторожными и внимательными
Мошенники создали фейковый аккаунт главы Селенгинского района Бурятии. Об этом сообщил сам глава района Станислав Гармаев на своей странице в соцсети.
- Дорогие друзья! В очередной раз вынужден сообщить о мошеннических действиях, создали аккаунт в Telegram, используя мои данные. Если вы получите сообщения, в которых от моего имени будут запрашивать личную информацию или деньги, не доверяйте этим запросам и обязательно свяжитесь со мной напрямую для проверки, - предупредил Гармаев.
Он призвал жителей быть внимательными и осторожными, чтобы не стать жертвой аферистов. «Берегите свои данные и не поддавайтесь на их уловки!», - заключил глава Селенгинского района.
Станислав Гармаев призвал быть всех осторожными и внимательными
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