Мошенники создали фейковый аккаунт главы Селенгинского района Бурятии. Об этом сообщил сам глава района Станислав Гармаев на своей странице в соцсети.- Дорогие друзья! В очередной раз вынужден сообщить о мошеннических действиях, создали аккаунт в Telegram, используя мои данные. Если вы получите сообщения, в которых от моего имени будут запрашивать личную информацию или деньги, не доверяйте этим запросам и обязательно свяжитесь со мной напрямую для проверки, - предупредил Гармаев.Он призвал жителей быть внимательными и осторожными, чтобы не стать жертвой аферистов. «Берегите свои данные и не поддавайтесь на их уловки!», - заключил глава Селенгинского района.