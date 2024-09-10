Глава Бурятии подвёл итоги ВЭФ-2024

Глава Бурятии Алексей Цыденов подвёл итоги Восточного экономического форума, который состоялся на прошлой неделе во Владивостоке. В своём Telegram-канале он опубликовал несколько важных решений.
- Что дал нам ВЭФ-2024? Самое важное – решения президента на пленарке. Владимир Владимирович поручил:
- ещё раз подтверждено строительство нового кампуса в Улан-Удэ (проектирование уже идёт);
- ликвидировать прогнозный дефицит электроэнергии на Дальнем Востоке;
- подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций;
- выделить 100 млрд рублей на мастер-планы дальневосточных городов сверх лимитов;
- сохранить ставку по дальневосточной ипотеке – 2% годовых;
- сохранить для Дальнего Востока увеличенные вдвое единовременные выплаты по программам «Земский учитель», «Земский доктор» и «Земский фельдшер»;
- начать реализацию программы «Земский работник культуры» с 1 января 2025 года;
- предусмотреть повышенные, дальневосточные коэффициенты разовых выплат и них возможность участия «Дальневосточной ипотеке» для «Земских работников культуры»;
- сделать БАМ полностью двухпутным и электрифицированным; - написал Алексей Цыденов.
На Восточном экономическом форуме Бурятия подписала 12 соглашений на 258,97 млрд рублей. Из них самое крупное – по строительству Мокского гидроузла, который как раз обеспечит стабильное энергоснабжение.
«С такой поддержкой выполним и все остальные поручения! Работаем!», - подытожил глава региона.