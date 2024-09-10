Неделя в ритме главы Бурятии

Как известно, с 2017 года, когда Алексей Цыденов только начал руководить Бурятией, он задал совершенно иной темп работы для всех органов власти в регионе. Сегодня этот темп стал нормой для всех, кто работает в органах власти республики.
В качестве примера можем взглянуть на события прошедшей недели, в которых поучаствовал глава. Там была и поездка в Монголию, и Восточный экономический форум во Владивостоке, и встреча крупных федеральных чиновников, прибывших с визитом в Бурятию. Был и Единый день голосования, и совещания в правительстве республики и ещё много чего, что не попало в новостные сводки. И всё это – вполне стандартная насыщенность для Алексей Цыденова, который работает в таком темпе уже 7,5 лет.
Дела международные
Во вторник, 3 сентября глава республики прибыл в Монголию, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летию победы на реке Халхин-Гол. Только торжествами глава не ограничился. В городе Дархан Алексей Цыденов провёл встречу с министром Монголии, Председателем национального комитета по восстановлению пограничных переходов Буяагийн Тулгой.
Уже через сутки, среду 4 сентября Алексей Цыденов работал в составе делегации, сопровождающей президента России в Монголии. Как пояснил глава, «визит нашего президента Владимира Владимировича Путина даст толчок по всем направлениям. А Бурятия внесёт свой вклад в развитие российско-монгольских отношений».
Работа на Дальнем Востоке
Четверг, 4 сентября - темпы обычной рабочей недели главы региона нарастали. Он из Монголии прибыл во Владивосток на Восточный экономический форум.
Там сразу продолжилась монгольская тема - Алексей Цыденов провёл встречу с министром финансов Монголии господином Болд Жавхлан. Там же началась работа по привлечению ресурсов и инвестиций в Бурятию. Подписано соглашение с генеральным директором Эн+ Владимиром Колмогоровым сотрудничестве по проекту строительства Мокского гидроузла.
В тот же день в рамках ВЭФ-2024 были открыты первые в Бурятии спортивные площадки с цифровой инфраструктурой.
Рабочий день главы на этом не заканчивался – он участвовал в запуске горно-обогатительного комбината «Озёрный». Торжественная церемония тоже прошла в рамках ВЭФ. На этот раз в мероприятии принял участие сам президент России Владимир Путин.
Расширение сотрудничества
В следующие дни ВЭФ – 5 и 6 сентября – тоже были заключены перспективные соглашения. Одно из них Алексей Цыденов подписал с генеральным директором ООО «Купольные технологии» Вячеславом Федосеевым. Эта компания реализует на территории республики проект производства, которое будет выпускать более 200 купольных домокомплектов разного назначения в год.
Далее: с генеральным директором АО «Росатом Сервис» Евгением Сальковым и генеральным директором «Сибагро» Сергеем Ильиных глава Бурятии заключил соглашение о развитии направления возобновляемых источников энергии.
С председателем правления Сбербанка Германов Грефом Алексей Цыденов подписал соглашение, по которому в Бурятии откроют кампус «Школы 21», которая начнёт готовить для региона квалифицированных ИТ-специалистов.
А с губернатором Алтайского края Виктором Томенко договорились о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах.
Визит министра
Уже 6 сентября Алексей Цыденов встречал в Бурятии главу минпромторга России Антона Алиханова. Министр посетил Улан-Удэнское приборостроительное объединение, где обсудил перспективы развития производственных мощностей линейки современных компактных электродвигателей для машиностроения, автомобилестроения, авиастроения, бытовой техники, беспилотников, а также осмотрел цех по производству изделий медицинского назначения.
Побывал министр и на флагмане бурятской промышленности – Улан-Удэнском авиазаводе. Министр промышленности и торговли России осмотрел производственные мощности предприятия, завод агрегатной сборки, цех окончательной сборки, познакомился с экспозицией промышленных предприятий Бурятии.
Выходные и понедельник
На следующий день, 7 сентября, в субботу Алексей Цыденов провёл совещание по законопроекту об обращении с бездомными животными. Документ регулирует один из самых наболевших вопросов, важных для безопасности жителей Улан-Удэ.
8 сентября – Единый день голосования. Алексей Цыденов пришёл отдать свой голос за кандидата в депутаты улан-удэнского горсовета и увидел, как работают избирательные участки в столице.
Уже на следующий день, в понедельник, глава республики встречал ещё одного федерального гостя - заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Максима Королькова. Он посетил строящиеся очистные сооружения Улан-Удэ, осмотрел защитную дамбу на правом берегу Селенги в Улан-Удэ.
Таким образом, глава Бурятии по-прежнему выдерживает заданный 7,5 лет назад темп работы. Плотность его графика напрямую влияет на эффективность работы всех органов власти республики и, конечно, на итоговый результат этой работы. Это и объём бюджета, и инвестиции, и развитие экономики, и федеральное финансирование. По большому счёту загруженность Алексея Цыденова влияет на каждого жителя Бурятии.