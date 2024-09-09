Эксперт: Жители Улан-Удэ поддержали мэрию

Кандидат социологических наук, заведующий кафедрой теории социальной работы БГУ Алексей Бадонов прокомментировал итоги выборов в горсовет Улан-Удэ:
«Один из главных итогов выборов в горсовет - жители города поддержали мэрию Улан-Удэ. И те, кто пришёл на выборы - это видно по результатам на округах. И по тем избирателям, которые не пришли на избирательные участки. Значит, их всё устраивает. И жителей Улан-Удэ можно понять - республика и мэрия за последние годы очень много делают для развития города. Это и социальные объекты, и инфраструктура, и мастер-план.
Акцентирование оппозиции на низкой явке вполне понятно. Они проиграли и ищут оправданий. Однако к реальной жизни жителей Улан-Удэ их политические доводы имеют очень мало отношения».
Как сообщал «Байкал-Daily», 29 депутатских мандатов из 30-ти получили кандидаты от «Единой России». Только на округе №28 победил кандидат-самовыдвиженец Владимир Болдоров, он стал единственным не единороссом в новом созыве горсовета.