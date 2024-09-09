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Замминистра природных ресурсов России осмотрел строящиеся очистные в Улан-Удэ

Замминистра природных ресурсов России осмотрел строящиеся очистные в Улан-Удэ
Власть,  Фото:t.me/alexeytsydenov
Первая линия объекта будет запущена в следующем году

В Бурятии накануне, 8 сентября, с рабочим визитом находился заместитель министра природных ресурсов и экологии России Максим Корольков.

- Осмотрели с ним наш строящийся объект – очистные сооружения в Улан-Удэ. Сейчас строительство идёт полным ходом, первая линия объекта будет запущена в следующем году. Уже сейчас виден объём проведённых работ, но впереди ещё больше предстоит сделать. Общая стоимость объекта более 15 млрд рублей, - написал в своём телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.



Глава республики также сообщил, что они посетили уже построенный объект – защитную дамбу на правом берегу Селенги в Улан-Удэ. Дамба защищает центр города от паводков и является одним из элементов мастер-плана. «Но нам ещё предстоит строить дамбу на левом берегу Селенги и на реке Уда», - добавил он.

- Проведём совещание, на котором обсудим вопросы реконструкции очистных в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», в том числе, реконструкцию очистных сооружений в Северобайкальске, а также строительство полигонов, мусоросортировочных комплексов и в целом инфраструктуры обращения с твёрдыми коммунальными отходами в республике, - заключил глава региона. 


минприроды очистные сооружения

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