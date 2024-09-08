В Улан-Удэ кандидаты от «Единой России» лидируют на 29 из 30 округов

8 сентября в Улан-Удэ прошли выборов нового созыва депутатов Улан-Удэнского горсовета. Как сообщал «Байкал-Dailу», итоговая явка составила 18,71%. На избирательные участки пришли 54224 жителя Улан-Удэ.
По предварительным неофициальным результатам, на 29 округах из 30-ти лидируют представители «Единой России» и только на одном округе – самовыдвиженец
Предварительные результаты:
1 округ Ильин Владимир
2 округ Дондубон Баир
3 округ Бальжинимаев Чимит
4 округ Бальжиров Баир
5 округ Белоусов Анатолий
6 округ Турченюк Дмитрий
7 округ Маладаев Алексей
8 округ Гергенов Михаил
9 округ Мухамедчин Анатолий
10 округ Ефремов Виктор
11 округ Жамсуев Цырен
12 округ Цыремпилов Василий
13 округ Болотов Чингис
14 округ Дармаев Владислав
15 округ Бурдиков Сергей
16 округ Раднаев Баир
17 округ Егоров Денис
18 округ Пахомова Людмила
19 округ Тушинов Намсарай
20 округ Гулонов Владимир
21 округ Санжанов Юрий
22 округ Путилин Дмитрий
24 округ Босхолов Михаил
24 округ Корытов Владимир
25 округ Бадмаев Алексей
26 округ Цыбиков Беликто
27 округ Холхоев Саян
28 округ Болдоров Владимир (самовыдвиженец)
29 округ Мантатов Александр
30 округ Сухоруков Андрей