Мэр Улан-Удэ принял участие в голосовании на выборах городских депутатов

Мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков проголосовал на выборах нового созыва Улан-Удэнского городского совета депутатов. По его словам, от того, каким будет новый горсовет, зависит развитие города в ближайшие пять лет.- Сегодня мы всем городом формируем новый созыв депутатов городского совета. От того, каким будет этот созыв, зависит то, как мы будем работать следующие пять лет. Надеюсь, что созыв будет грамотный, профессиональный и работоспособный. Также надеюсь, что люди придут и воспользуются своим правом – сформируют свою народную власть, - сказал глава города.За 30 депутатских мандата в Улан-Удэ борются около полутора сотен кандидатов. Жители столицы могут проголосовать на 163 избирательных участках, которые работают с 8 утра до 8 вечера.Кроме того, идёт голосование по проекту «Народный бюджет». Его суть в том, что горожане сами выбирают через голосование, какую зону в Улан-Удэ благоустроить прежде всего.- Мы пять лет уже реализуем этот проект. – сказал Игорь Шутенков. - И до сегодняшнего дня уже 105 тысяч улан-удэнцев приняли участие и голосовали. «Народный бюджет» - это право гражданина решать проблемы своего округа или микрорайона. Я свое мероприятие выбрал. Мне очень хочется, чтобы школа №63 получила ещё один стадион, чтобы наши детишки и взрослые могли проводить время с пользой для себя, заниматься спортом.