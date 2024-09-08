Глава Бурятии проголосовал на выборах депутатов горсовета Улан-Удэ









Избирательные участки открылись в 8 часов утра и будут работать до 8 часов вечера, после чего закроются для подсчёта голосов. Всего в городе работает 163 участка, где жители, помимо прочего, могут проголосовать за объекты и территории в рамках проекта «Народный бюджет». Таким образом, власти учитывают мнение горожан при распределении бюджетных средств на благоустройство города.



