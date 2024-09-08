Глава Бурятии проголосовал на выборах депутатов горсовета Улан-Удэ

Сегодня, 8 сентября, в Улан-Удэ проходят выборы депутатов горсовета. В голосовании принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов. По его словам, к вопросу выбора народных избранников нужно подходить осознанно:
- Как мы голосуем, кого мы выбираем, так мы и живём потом, - сказал Алексей Цыденов. - Говорить и обещать можно разное, важно, какой после этого результат. И людям, которые голосуют, нужно оценивать кандидатов исходя из их жизненных путей. Им предстоит работать в одной команде, которая будет решать много непростых задач. Поэтому дальнейшая жизнь в городе зависит от них.
Избирательные участки открылись в 8 часов утра и будут работать до 8 часов вечера, после чего закроются для подсчёта голосов. Всего в городе работает 163 участка, где жители, помимо прочего, могут проголосовать за объекты и территории в рамках проекта «Народный бюджет». Таким образом, власти учитывают мнение горожан при распределении бюджетных средств на благоустройство города.