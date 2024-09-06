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В Забайкальском крае началось голосование на выборах губернатора

В Забайкальском крае началось голосование на выборах губернатора
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru

Оно продлится три дня

В Забайкальском крае начались губернаторские и муниципальные выборы. Избирательные участки открылись в 08:00.

6, 7 и 8 сентября жители Забайкалья выбирают губернатора, депутата Законодательного собрания по Центральному округу Читы, новый состав Гордумы, а также различные органы муниципальной власти в 22 районах края.

Открыты 833 избирательных участка.

«Уважаемые земляки! От вашей гражданской позиции в эти три дня зависит будущее Забайкалья. Приходите на выборы. Решайте, какой будет жизнь вашего села, города, района и всего края в ближайшие пять лет», - обратился к землякам губернатор Александр Осипов.

Сам Осипов с супругой тоже проголосовал утром 6 сентября, зафиксировал телеграм-канал Алиса в Забайкалье:

«В рядах голосующих наблюдается позитив и воодушевление, несмотря на очередь. Замечен в оной и глава Забайкалья Александр Осипов с супругой Валентиной. Отстояв, как положено, губернатор оставил свой голос - как обычно, проголосовал с утра перед работой в самый первый день».

Избирательная комиссия края сперва зарегистрировал шесть кандидатов, но два самовыдвиженца в августе снялись с голосования. В выборах губернатора участвуют пенсионер Валерий Афицинский («Зелёные»), директор ансамбля «Забайкальские казаки» Константин Коростелев («Коммунисты России»), действующий губернатор Александр Осипов (самовыдвиженец при поддержке партии «Единой России») и депутат краевого заксобрания Георгий Шилин (ЛДПР).

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