Глава минвостокразвития рассказал Путину о планах по развитию Дальнего Востока

Он попросил удержать ставку по ипотеке в 2%

Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, 4 сентября доложил президенту России Владимиру Путину о принятых мерах и планах по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом сообщает пресс-служба правительства страны, которая подготовила выжимку из доклада.

Глава Минвостокразвития обозначил ключевые вопросы, волнующие жителей ДФО, и перечислил меры, которые принимает министерство.

Качество и стоимость жизни

Лучший ответ на высокую стоимость жизни – интересная работа с высокой зарплатой. Предприятия НА территориях опережающего развития (ТОР) создали 142 тыс. новых рабочих мест. Средняя зарплата на предприятиях резидентов на 35% выше среднероссийской.

Комфортная среда

Одним из основных инструментов развития городов стала дальневосточная ипотека. Программа позволила за пять лет удвоить объём ввода жилья. Алексей Чекунков попросил президента рассмотреть возможность удержать льготную ставку на уровне 2%.

Началась работа по реализации мастер-планов городов (в том числе Улан-Удэ, Читы и Северобайкальска – ред.). Первые 70 объектов будут сданы в 2024 году. Всего мастер-планы предусматривают строительство или реконструкцию почти тысячи объектов к 2030 году.

Подготовлен план развития Владивостокской агломерации, который включает создание в Надеждинском районе города-спутника Владивостока. Уже подготовлен мастер-план, утверждена документация по планировке территории. Район является лидером по приросту населения в Приморье.

Качество медицины и образования

Модернизируются больницы и фельдшерско-акушерские пункты. Создаются условия для повышения доступности медицины в удалённых населенных пунктах.

На базе колледжей создано 17 производственных кластеров для подготовки кадров в авиа- и судостроении, горнодобывающей, строительной и других отраслях. В 2025 году их станет 28.

12 вузов Дальнего Востока вошли в программу «Приоритет-2030» (в том числе ВСГУТУ и БГУ в статусе кандидатов - ред.).

Учреждена премия им. Невельского для школьников, набравших 100 баллов ЕГЭ, и поступивших в вузы Дальнего Востока.

На острове Русский создаётся инновационный научно-технический центр. ИНТЦ получит отдельные лимиты в программах мегагрантов, передовых инженерных школ и конкурсов молодых ученых.

Семья и демография

Дальний Восток опережает среднероссийские показатели по уровню рождаемости и по доле многодетных семей.

Для повышения рождаемости в регионе работает демографический пакет. Выплату 1 млн рублей при рождении третьего ребенка с 2024 года могут получить жители ещё 7 регионов Дальнего Востока.

Реализуемые программы по развитию Дальнего Востока позволили снизить темп оттока населения. В 2023 году в Якутии, на Камчатке и Чукотке зафиксирован рост населения.