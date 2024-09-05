Полпред Трутнев рассказал о культурной программе Бурятии на ВЭФ-2024

Выступят лучшие из лучших

Культуру и искусство многонациональной Бурятии представят на Восточном экономическом форуме во Владивостоке лучшие солисты, музыканты и танцовщики республики: Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал», национальный оркестр Бурятии, театр народной музыки и танца «Забава» и этно-рок группа «Нукер». Такой пост появился вчера вечером в телеграм-канале полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

На главной сцене ВЭФ 6 сентября в 16:30 и 7 сентября в 13:30 в программе «Моя Бурятия» театры «Байкал» «Забава» и группа «Нукер» представят старинные, обрядовые танцы, песни и музыкальные композиции бурят и семейских. Артисты познакомят гостей форума с многогранной культурой республики, продемонстрировав в песнях, танцах и музыке традиции, культуру и быт, которые бережно и трепетно сохраняют в Бурятии

Этно-рок группа «Нукер», которая сочетает в своём творчестве рок и хэви-металл с традиционной бурятской музыкой, 6 сентября в 19:30 и 7 сентября в 19:40 на главной сцене форума представит свою программу на национальных инструментах (морин-хуре, хомусе, лимбе) в сопровождении горлового пения, а также классических для рока бас-гитары, электрогитары, ударных и клавишных. Название группы «Нукер» (с бур-нухэр) – в переводе с бурятского языка означает «друг».

Ежедневно до 8 сентября в павильоне Бурятии каждый час с 10:00 до 20:00 коллективы республики, сменяя друг друга, будут представлять свои программы

Балетная группа, солисты и музыканты театра «Байкал» на сцене павильона будут исполнять приветственный танец, протяжные бурятские народные песни, соло на моринхуре, зажигательные и плавные хореографические композиции. Гости услышат горловое пение, инструментальную музыку и, конечно, увидят главный танец бурят – ёхор

Театр «Забава» перед входом в павильон Бурятии представит культуру семейских и казаков: уникальные протяжные напевы старообрядцев республики, занесенные ЮНЕСКО в список шедевров всемирного нематериального наследия человечества, казацкие плясовые песни и хореографические номера

Чередоваться с этими программами будет и проект «Так звучит Бурятия». Музыканты Национального оркестра республики и солисты театра «Байкал» на сцене Бурятии представят динамику, экспрессию, лирику и душевность музыки кочевников и бескрайних, живописных бурятских степей

Концертная программа «В мир кино» Национального оркестра Бурятии подарит музыкальное путешествие по вселенной кинематографа. В исполнении оркестра прозвучат известные саундтреки к популярным мировым и российским фильмам и сериалам.

Перед входом в павильон Бурятии театр «Байкал» также будет учить желающих национальному круговому танцу бурят «Ёхор». Гости смогут окунуться в аутентичную атмосферу бурятского народа, ощутит невероятную энергию единого круга.

8 сентября в 17:00 артисты Бурятии примут участие в финальном гала-концерте на «Улице Дальнего Востока».