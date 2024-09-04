В Бурятии раскрыли подробности дела экс-начальника районного отдела ГО и ЧС

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня Советский районный суд Улан-Удэ избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему начальника отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Иволгинского района. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
В следственном управлении раскрыли подробности уголовного дела.
- По данным следствия, в 2021 году обвиняемый в силу своих полномочий способствовал заключению между районной администрацией и индивидуальным предпринимателем договора на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по обустройству временной дамбы в связи с угрозой подтопления жилых домов. Общая сумма договора составила более 13 млн рублей. За оказанное содействие он получил от подрядчика взятку в размере более 1,3 млн рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Сейчас по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.