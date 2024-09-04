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В Следкоме подтвердили информацию о подписании контракта экс-главой Бичурского района Бурятии

В Следкоме подтвердили информацию о подписании контракта экс-главой Бичурского района Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Ходатайство из пункта отбора на военную службу по контракту было удовлетворено

Информацию о том, что экс-главу Бичурского района Василия Смолина освободили из-под стражи в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы, подтвердили в следственном управлении СК РФ по Бурятии.

- 8 августа 2024 года в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия из пункта отбора на военную службу по контракту поступило ходатайство об освобождении из-под стражи обвиняемого в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в Вооружённых Силах РФ, - сообщили «Байкал-Daily» в следственном управлении.

Ходатайство удовлетворили.

- Данное ходатайство удовлетворено в соответствии с п. 3.1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, согласно которому основанием для приостановления предварительного следствия является призыв подозреваемого или обвиняемого на военную службу в период мобилизации или в военное время в Вооруженные Силы Российской Федерации, либо заключение ими в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, - продолжили в следственном управлении.

Зимой 2023 года Василия Смолина задержали по делу о смертельном избиении. Ему предъявили обвинение по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ и отправили в следственный изолятор.

Затем Василию Смолину несколько раз продлевали срок содержания в СИЗО. Недавно стало известно, что бывший бичурский глава решил отправиться на спецоперацию и подписал контракт. 
30 августа совет депутатов Бичурского района принял отставку Василия Смолина.

Об уголовном деле

Как сообщал «Байкал-Daily», днём 4 декабря в одном из домов в бичурском селе Малый Куналей обнаружили тело 51-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти – травмами головы. В следкоме возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и повлекшего его смерть.

По данным следствия, всё произошло, когда мужчина находился в зимовье вместе со знакомыми. В тот день приятели привезли его домой в Малый Куналей в бессознательном состоянии, сообщив, что ночью он упал с кровати. «Скорая» приехала уже на труп.

- По предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, маловероятно, что повреждения, обнаруженные у потерпевшего, причинены при падении. Поэтому в качестве основной следствие рассматривает версию об умышленном причинении мужчине тяжкого вреда здоровью, повлёкшего его смерть, – рассказали ранее в ведомстве.

Там приступили к следственно-оперативным мероприятиям, направленным на выяснение полной картины происшествия и причастных к преступлению. Дома у сельчан, которые находились в зимовье вместе с бичурцем, устроили обыски. В следкоме подчеркнули, что их ждут психофизиологические исследования с использованием полиграфа. А вскоре в деле появился подозреваемый – как раз Василий Смолин. 
главы районов военнослужащие

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