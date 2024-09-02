Путин в преддверии визита в Монголию дал интервью газете «Оноодор»

Как сообщал «Байкал-Daily», 3 сентября президент Владимир Путин посетит с официальным визитом Монголию. Визит состоится по приглашению монгольского президента Ухнаагийн Хурэлсуха.
В преддверии визита в Улан-Батор Владимир Путин дал письменное интервью монгольской газете «Оноодор». Его перевод опубликовала пресс-служба Кремля.
Вопрос: Во время своего визита в Монголию по случаю 80-летия победы на Халхин-Голе Вы особо отметили многолетнюю историю взаимовыгодных отношений и дружбы между нашими странами и подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Как Вы оцениваете реализацию договора? Произошли ли какие-либо изменения в отношениях между нашими странами за последние два года?
В.Путин: Накануне своего очередного визита в дружественную Монголию хотел бы со страниц вашего авторитетного издания поделиться своим видением истории, современного состояния и будущего двусторонних отношений.
Сразу отмечу, что развитие всестороннего взаимовыгодного партнёрства с Монголией – нашим близким соседом и давним другом – всегда было и остаётся одним из приоритетов российской внешней политики на евразийском направлении.
Наши государства и народы связывают многие десятилетия плодотворного сотрудничества практически во всех сферах. Напомню, что наша страна первой в мире признала в 1921 году независимость Монголии и на протяжении длительного времени оставалась единственным гарантом её суверенитета и безопасности. В критический для Монголии период лета 1939 г. СССР, верный своему союзническому долгу в соответствии с Протоколом о взаимной помощи от 12 марта 1936 г., незамедлительно откликнулся на просьбу монгольского правительства прийти на помощь в отражении японской агрессии на реке Халхин-Гол. Свыше 10 тысяч бойцов и командиров Красной армии отдали свои жизни в битве за свободу и независимость Монголии. Пользуясь случаем, хотел бы отметить благородную подвижническую миссию российских и монгольских добровольцев, которые в наши дни продолжают работу по поиску и захоронению останков погибших героев.
Символично, что новый межгосударственный договор, закрепивший двусторонние отношения на уровне всеобъемлющего стратегического партнёрства, был подписан 3 сентября 2019 года в Улан-Баторе на полях мероприятий, посвящённых 80-летию нашей совместной победы над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. В эти дни планирую принять участие в очередных юбилейных мероприятиях в вашей столице.
Свидетельством богатой и разносторонней совместной истории являются и другие знаменательные даты, которые мы отмечаем в этом году: 75-летие создания флагмана нашего экономического взаимодействия – Улан-Баторской железной дороги, 65-летие начала освоения целинных земель Монголии при содействии советских специалистов, 50-летие основания города Эрдэнэта. И конечно, наш народ с благодарностью вспоминает ту поддержку, которую оказала нам Монголия в годы Великой Отечественной войны, хранит память о совместных победоносных боях с Квантунской армией летом 1945 года.
Сегодня Россия и Монголия приумножают бесценные традиции дружбы, добрососедства и взаимопомощи. Так, только в этом году Россия направила более восьми с половиной тысяч тонн зернового фуража для пострадавших от сильных холодов и снегопадов монгольских животноводческих хозяйств, а правительство Монголии выделило финансовые средства для преодоления последствий наводнений в Приуралье.
Важно, что наше двустороннее партнёрство по всем ключевым направлениям идёт в хорошем темпе. Успешно развиваются политические контакты, сотрудничество в области обороны и безопасности, взаимодействие между парламентами и по линии партий и общественных организаций, гуманитарные обмены, приграничные и межрегиональные связи.
В последние годы прорабатываем ряд новых перспективных проектов в экономике и промышленности, включая строительство трансмонгольского газопровода из России в Китай, модернизацию и повышение эффективности совместного предприятия – Улан-Баторской железной дороги, участие корпорации «Роснефть» в обеспечении топливозаправочного комплекса в новом международном аэропорту Чингисхан, реконструкцию ТЭЦ-3 Улан-Батора с участием компании «Интер РАО-Экспорт».
Неизменно откликаемся на просьбы монгольских друзей о содействии в обеспечении возрастающих потребностей в топливе и ГСМ по льготным ценам. Ведётся согласование соответствующего межправительственного соглашения.
При российском участии менее чем за год удалось существенно продвинуться в подготовке проекта временного соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Монголией, которое позволит нарастить поставки товаров вашего традиционного экспорта на рынки государств – членов Евразэс.
Добавлю, что особое внимание мы всегда уделяли подготовке для Монголии национальных кадров. Только в этом году для монгольских абитуриентов было выделено 620 бюджетных мест для обучения в отечественных вузах. Знаем, что интерес вашей молодёжи к получению российского образования традиционно высокий. И конечно, важно, что в Монголии любят и изучают русский язык, за многие десятилетия была хорошо отлажена система его преподавания. И это открывало и открывает большие возможности для получения знаний, углубления деловых, научных и культурных связей с Россией и странами СНГ.
Всё, что назвал, а также многое другое, и есть элементы нашей совместной с монгольскими друзьями работы по воплощению в жизнь положений Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Уверен, что созидательное сотрудничество России и Монголии будет становиться всё более содержательным и многоплановым, служить на благо наших народов.
Вопрос: В ходе экономического форума, проходившего в Давосе в январе с. г., Премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ отметил важность проведения трёхсторонней встречи России, Монголии и Китая на уровне глав государств. Однако трёхсторонняя встреча состоялась в июле этого года на уровне министров иностранных дел. Возможна ли в ближайшее время трёхсторонняя встреча на уровне глав государств?
В.Путин: Десять лет назад мы с китайскими коллегами поддержали монгольскую инициативу о создании трёхстороннего механизма сотрудничества России, Монголии и Китая. 11 сентября 2014 года в Душанбе на полях заседания Совета глав государств ШОС состоялась первая такая встреча на высшем уровне.
За прошедшие годы удалось заложить надёжную базу для развития комплексного взаимовыгодного сотрудничества. В 2015 году мы с коллегами одобрили соответствующую «дорожную карту», охватывающую практически все ключевые сферы: политику, экономику, науку и технику, образование и культуру, внешнеполитические вопросы. В 2016 году на уровне профильных ведомств подписана Программа создания экономического коридора Китай–Монголия–Россия, нацеленная в первую очередь на максимальное раскрытие уникального транзитного потенциала вашей страны, формирование предпосылок для эффективного сопряжения кооперации в рамках Евразийского экономического союза, китайского проекта «Один пояс, один путь» и монгольской программы «Степной путь».
После вынужденного перерыва, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, наш шестой очный саммит прошёл 15 сентября 2022 года в Самарканде. С тех пор по техническим причинам из-за несовпадения рабочих графиков нам не удавалось организовать очередную встречу на высшем уровне. Однако считаем, что этот механизм весьма важен и востребован. И Россия, естественно, заинтересована в содержательной работе в таком трёхстороннем формате.
Вопрос: Будет ли Россия выдвигать предложения и инициативы, направленные на то, чтобы экономический коридор России, Монголии и Китая и проект газопровода «Сила Сибири – 2» были более выгодными для экономики и развития инфраструктуры Монголии?
В.Путин: Убеждён, что сотрудничество в двустороннем, а тем более в трёхстороннем формате сможет успешно развиваться только тогда, когда оно будет выгодно всем участвующим в нём сторонам.
Как известно, инициатива создания экономического коридора Россия–Монголия–Китай изначально была выдвинута руководством вашей страны в рамках реализации монгольской программы «Степной путь». В качестве одного из достижений могу отметить, что за прошедшие десять лет объём грузоперевозок по Улан-Баторской железной дороге вырос в полтора раза и достиг в 2023 году рекордной отметки – 32,4 миллиона тонн. При этом заметно увеличились перевозки транзитных контейнерных грузов в сообщении между Россией и Китаем по территории Монголии.
На протяжении последних лет все президенты Монголии вне зависимости от их партийной принадлежности поднимали на переговорах вопрос о строительстве магистрального газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Решение о начале подготовительных работ было принято в 2021 году. Создана совместная компания специального назначения «Газопровод «Союз Восток», которая осуществляет проектно-изыскательские работы согласно утверждённому графику. Продолжается проработка проекта газопровода «Союз Восток» протяжённостью более 960 километров – в январе 2022 года утверждено его технико-экономическое обоснование, выполнены необходимые инженерные изыскания и исследования, в конце декабря 2023 года завершено составление проектной документации.
Кстати, если изначально монгольские партнёры хотели ограничиться только транзитной ролью, то сейчас рассматривается возможность использования части дешёвого трубопроводного газа для развития вашей экономики и инфраструктуры.
Вопрос: В результате внесения поправок в Конституцию и изменения избирательной системы в нынешний парламент Монголии избрались представители четырёх политических партий и одной коалиции, а получившая большинство партия не установила единоличное правление, а сформировала совместное правительство из представителей трёх партий. Как Вы оцениваете эту новую страницу в политической жизни Монголии?
В.Путин: Прежде всего хотел бы отметить успешное проведение в июне этого года очередных выборов в Великий Государственный Хурал. Избирательный процесс был организован на очень высоком уровне – это подтверждают и российские наблюдатели, которых мы направляли в Монголию.
Мы с уважением относимся к выбору монгольского народа. Как мне помнится, это далеко не первое коалиционное правительство Монголии. Уверен, что кадровые перестановки не повлияют на взаимное стремление наших стран к дальнейшему развитию всеобъемлющего стратегического партнёрства и углублению двусторонней кооперации.
Вопрос: В настоящее время в нашей стране остро стоит вопрос свободы прессы. Россия тоже запретила деятельность некоторых СМИ страны. В то же время в западных странах запретили традиционные российские СМИ и заблокировали их в соцсетях. Как, по Вашему мнению, сохранить баланс между свободой прессы и национальной безопасностью?
В.Путин: Действительно, практически во всех западных странах, где пытаются работать наши журналисты, им чинят различные препоны, запрещаются российские телеканалы, вводится прямая цензура против наших СМИ, информационных интернет-ресурсов. Конечно же, это противоречит демократическим принципам свободы слова и свободного распространения информации. Хотя единственное, что делают наши СМИ, это аргументированно доводят российскую точку зрения на актуальные современные проблемы, на происходящие в мире процессы. Делают это уважительно и с соблюдением норм морали и этики, национального законодательства той или иной страны. И для того, чтобы спрятаться от неудобных фактов, от правдивой информации, на Западе, считающем себя эталоном свободы, развернули откровенную травлю российских корреспондентов, на которых без разбора вешают ярлык «кремлёвских пропагандистов».
В России средства массовой информации свободны. Это твёрдо гарантировано Конституцией. Мы убеждены в необходимости плюрализма и открытости в информационной сфере. Власти конструктивно взаимодействуют с телеканалами, новостными агентствами, газетами, интернет-порталами и другими организациями массовых коммуникаций вне зависимости от редакционной политики. Единственное требование к ним – соблюдение российского законодательства. Это должны понимать иностранные корреспонденты, аккредитованные в нашей стране. Таким образом, будет сохранён необходимый баланс между свободой прессы и национальной безопасностью, о котором Вы упомянули.
Вопрос: Российским спортсменам запретили участвовать в Олимпийских играх 2024 года под флагом своей страны, тогда как Израиль не подвергся каким-либо ограничениям. Как Вы думаете, в чём причина этого дифференцированного подхода?
В.Путин: Нынешние руководители Международного олимпийского комитета, действуя по указке коллективного Запада, и прежде всего США, грубо попирают олимпийские идеалы, которые они должны защищать. Вместо борьбы за права спортсменов, за целостность и универсальность олимпийского движения они заняты сохранением собственного статуса, власти и финансового благополучия.
Наших атлетов не допускают к участию в соревнованиях, запрещают национальную символику. Дело дошло до того, что полностью отменяют на международных турнирах слова «Россия» и «российский». Всё это откровенно нарушает основополагающие принципы Олимпийской хартии, где сказано о недопустимости политизации спорта, который должен объединять людей, а не разделять. Именно этим до последнего времени обусловливалась важность открытости и доступности Олимпийских игр для всех без исключения атлетов, невзирая на гражданство, расовую и этническую принадлежность, политические убеждения.
Россия выступает за соблюдение политического нейтралитета спорта, признаёт его большую роль в упрочении гуманитарных связей, выстраивании взаимоуважительного общения, укреплении отношений между государствами и народами в духе мира и добрососедства, равенства и отсутствия дискриминации. Поэтому продолжим идти по пути демократизации спортивного движения, снятия надуманных барьеров и ограничений, расширения форматов национальных и международных спортивных событий.
Вопрос: Вы начали своё интервью американскому журналисту Т.Карлсону в феврале этого года с истории России и современной Украины. Говоря о связанных с Украиной решениях предыдущих руководителей России, Вы неоднократно охарактеризовали их как «непонятные». Значит ли это, что нынешняя ситуация в отношениях между Россией и Украиной возникла не только из-за политики извне, но и в связи с ошибками во внутренней политике России?
В.Путин: На нынешнюю ситуацию на Украине значительное влияние оказал целый комплекс внешних и внутренних факторов. Последствия решений советских руководителей по национально-территориальному вопросу также сыграли свою негативную роль.
Напомню, что сам процесс создания Украины начался сразу после революции 1917 г., когда на этой территории возникали неустойчивые и недолговечные квазигосударственные образования без чётких границ. В дальнейшем границы союзных республик в составе СССР нарезались достаточно произвольно, исходя из «пролетарской необходимости». Так, Украине был передан промышленный Донбасс, населённый преимущественно русскими. Затем уже И.В.Сталин накануне и после Великой Отечественной войны включил в состав Украины – как неотъемлемой части Советского Союза – некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии. В 1954 г. Н.С.Хрущёв фактически подарил Украине Крым, входивший в РСФСР.
Надо понимать, что советские руководители действовали в условиях геополитических реалий своего времени, не предполагая, что СССР перестанет существовать и распадётся по искусственно проведённым внутренним административным границам. Поэтому происходящее сейчас, безусловно, имеет свои исторические предпосылки.
Вместе с тем главная причина нынешней трагедии на Украине – это целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада во главе с США. На протяжении десятилетий они добивались полного контроля над Украиной. Финансировали там националистические и антироссийские организации, планомерно насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, главной угрозой её существования. По сути, Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада.
В 2014 г. американцы и их сателлиты организовали на Украине вооружённый государственный переворот. Его идеологами и основными участниками выступили радикальные неонацистские группировки, которые впоследствии стали определять весь государственный курс Киева. Долгие годы миллионы мирных жителей Донбасса подвергались геноциду, обстрелам и блокаде со стороны киевского режима. На Украине официальной идеологией стала ненависть ко всему русскому. Вводились всё новые ограничения на русский язык, каноническое православие подвергалось гонениям, а теперь и прямым запретам.
Сегодня мы наблюдаем закономерный итог разрушительной стратегии Запада в отношении Украины. Причём западные элиты продолжают оказывать сегодняшнему режиму масштабную политическую, финансовую и военную поддержку, рассматривая его в качестве орудия борьбы с Россией. Мы всё это видим и продолжим последовательное выполнение всех поставленных задач в рамках специальной военной операции для обеспечения безопасности России, наших граждан.