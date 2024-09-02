Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил ТАСС с юбилеем

«От всей души»

Глава Бурятии Алексей Цыденов не мог пройти мимо 120-летнего юбилея старейшего информационного агентства России. Он сам не раз давал в ТАСС личные и совместные пресс-конференции.

«От всей души поздравляю коллектив легендарного международного информационного агентства ТАСС со 120-летим! – написал лидер Бурятии вечером 1 сентября в своём телеграм-канале. - Журналисты ТАСС пишут историю нашей страны. Оперативность, достоверность, профессионализм, преданность делу отличают большой коллектив информагентства. Республика Бурятия благодарит журналистов ТАСС за плодотворное сотрудничество, поддержку проектов развития Бурятии!».

Алексей Цыденов пожелал ТАСС «дальнейшего процветания», а сотрудникам и ветеранам – «здоровья и благополучия».

Справка:

ТАСС - российское государственное федеральное информационное агентство.

Официальное название: Федеральное государственное унитарное предприятие «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)».

История агентства берет свое начало ещё в царской России - первого сентября 1904 года начало действовать Санкт-Петербургское телеграфное агентство (СПТА), первое официальное информационное агентство России. Через десять лет, 18 августа 1914 года, Николай II «…высочайше повелел именовать впредь город С.- Петербург – Петроградом», и на следующий день Санкт-Петербургское телеграфное агентство официально стало именоваться Петроградским телеграфным агентством (ПТА). Через 4 года, 7 сентября 1918 года, Президиум ВЦИК принял постановление о слиянии Петроградского телеграфного агентства и Бюро печати при ВЦИК. Президиум постановил, что «новое учреждение должно называться Российским Телеграфным агентством при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете. Сокращенное название – РОСТА».

Современное наименование — ТАСС — происходит от аббревиатуры 1925–1992 гг. — «Телеграфное агентство Советского Союза» (ТАСС). В настоящее время наименование ТАСС не расшифровывается.

Генеральный директор агентства — Андрей Кондрашов, главный редактор — Михаил Петров.

Главный офис находится в центре Москвы.