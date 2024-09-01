В Забайкалье будут судить бывшую сотрудницу Службы единого заказчика

Перед судом предстанет бывшая сотрудница Службы единого заказчика Забайкальского края. Она обвиняется по статье 286 УК РФ «Превышение полномочий с причинением тяжких последствий».По данным следствия, обвиняемая была ответственной за ход выполнения работ по строительству очистных сооружений в посёлке Тарбагатай Петровск-Забайкальского района. После их завершения она приняла выполненные ненадлежащим образом работы по устройству станции очистки, опор наружного освещения, монтажу резервуара накопителя очищенных вод.- В результате таких действий для устранения допущенных дефектов потребовалось проведение повторных работ, стоимость которых для казённого учреждения составила около 10 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.Имущество бывшей сотрудницы государственного учреждения арестовано для обеспечения возможности возмещения ущерба.В ходе предварительного следствия женщина вину не признала.Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Петровск-Забайкальский городской суд.ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края подведомственно министерству строительства региона. Занимается контролем и организацией подрядов строительства.