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Замминистра сельского хозяйства РФ указал на хороший потенциал по развитию животноводства в Бурятии

Замминистра сельского хозяйства РФ указал на хороший потенциал по развитию животноводства в Бурятии
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
В Улан-Удэ прошло зональное совещание

29 августа заместитель министра сельского хозяйства России Максим Увайдов провёл в Улан-Удэ зональное совещание. Представители федерального ведомства, руководители профильных органов власти Дальнего Востока, учёные, эксперты и практики сферы обсудили обеспечение ветеринарного благополучия и основные задачи отрасли животноводства, сообщают в правительстве Бурятии.

- Мы посмотрели и обеспеченность вакцинами, и послушали руководителя предприятия, которое производит российские отечественные вакцины. Посмотрели доклад и научный, и практический по своему кроссу (гибриду кур мясного направления – ред.) - «Смена 9». Думаю, что в ближайшее время в округе, в Бурятии обратят на него внимание и будут часть птицефабрик переводить уже на наш российский кросс. Чтобы мы ни от кого не зависели, чтобы была действительно наша продукция. Мы всё можем делать сами, и в том числе в Дальневосточном федеральном округе, и в том числе в Бурятии, где есть, на мой взгляд, хороший потенциал по развитию животноводства: и кормовая база, и люди, самое главное, желание главы региона развивать это направление, - заявил Максим Увайдов.

На совещании также обсуждались инструменты развития животноводства в целом, ветеринарной службы в частности, обеспечение эпизоотической безопасности и другие мероприятия, которые приведут к повышению производства продукции животноводства в ДФО.

- Нам показали, где у нас есть слабые места. Надо обратить внимание, в первую очередь, на развитие молочного производства. У нас недостаточно поголовья КРС по молоку, мы больше идём в мясное производство. Ну и в целом есть с чем поработать. Потенциал по производству есть - птицефабрика по яйцу, но бройлеров, мясного производства, у нас пока проектов нет. Потенциальный инвестор есть, но проект не перешёл стадию реализации. В общем, для нас было полезно и интересно. И это точно - толчок для развития, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

30 августа заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации встретился с инвесторами, которые собираются заниматься животноводством.

Как сообщал «Байкал-Daily», также Максим Увайдов посетил в столице Бурятии масштабные ветеринарные учения по ликвидации гриппа птиц. 
минсельхоз

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