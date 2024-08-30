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Путин посетит с официальным визитом Монголию 3 сентября

Путин посетит с официальным визитом Монголию 3 сентября
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Планируется подписание ряда двусторонних документов

Президент РФ Владимир Путин 3 сентября посетит с официальным визитом Монголию, сообщила пресс-служба Кремля. Официальный визит российского президента пройдёт по приглашению монгольского президента Ухнаагийн Хурэлсуха.

Руководители двух стран, сообщает пресс-служба президента РФ, обсудят «перспективы дальнейшего развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства, проведут обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам». Планируется подписание двусторонних документов.

Путин также примет участие в мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооружённых сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

Кроме того, президент России планирует встречи с председателем парламента Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом и премьер-министром Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

В последний раз Путин посещал Монголию в 2019 году. Тогда он принимал участие в мероприятиях к 80-летию событий на Халхин-Голе.

Путин Монголия

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