Путин посетит с официальным визитом Монголию 3 сентября

Президент РФ Владимир Путин 3 сентября посетит с официальным визитом Монголию, сообщила пресс-служба Кремля. Официальный визит российского президента пройдёт по приглашению монгольского президента Ухнаагийн Хурэлсуха.Руководители двух стран, сообщает пресс-служба президента РФ, обсудят «перспективы дальнейшего развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства, проведут обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам». Планируется подписание двусторонних документов.Путин также примет участие в мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооружённых сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.Кроме того, президент России планирует встречи с председателем парламента Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом и премьер-министром Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.В последний раз Путин посещал Монголию в 2019 году. Тогда он принимал участие в мероприятиях к 80-летию событий на Халхин-Голе.