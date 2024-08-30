30 августа

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Назначен первый заместитель министра финансов Забайкальского края

Назначен первый заместитель министра финансов Забайкальского края
Власть,  Фото:пресс-служба министерства финансов Забайкальского края
Должность заняла Оксана Сидунова

30 августа на должность первого заместителя министра финансов Забайкальского края назначена Оксана Сидунова. Соответствующее распоряжение подписал губернатор, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Оксана Сидунова с 24 декабря 2019 года занимала должность заместителя министра финансов Забайкальского края. Осуществляла координацию и контроль следующих направлений деятельности министерства:

- осуществление бюджетной методологии;
- осуществление бюджетной политики в сфере воспроизводства и использования природных ресурсов, транспорта и дорожного хозяйства, агропромышленного комплекса, строительства и жилищной политики;
- регулирование в сферах бухгалтерского учёта и финансовой отчётности, внутреннего финансового контроля и аудита, капитального строительства и ремонта;
- анализ и прогнозирование доходов;
- управление государственным и муниципальным долгом.

В финансовой отрасли она трудится более 26 лет. Стаж работы в министерстве финансов Забайкальского края – 17 лет.
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