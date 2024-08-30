Назначен первый заместитель министра финансов Забайкальского края

30 августа на должность первого заместителя министра финансов Забайкальского края назначена Оксана Сидунова. Соответствующее распоряжение подписал губернатор, сообщили в пресс-службе краевого правительства.Оксана Сидунова с 24 декабря 2019 года занимала должность заместителя министра финансов Забайкальского края. Осуществляла координацию и контроль следующих направлений деятельности министерства:- осуществление бюджетной методологии;- осуществление бюджетной политики в сфере воспроизводства и использования природных ресурсов, транспорта и дорожного хозяйства, агропромышленного комплекса, строительства и жилищной политики;- регулирование в сферах бухгалтерского учёта и финансовой отчётности, внутреннего финансового контроля и аудита, капитального строительства и ремонта;- анализ и прогнозирование доходов;- управление государственным и муниципальным долгом.В финансовой отрасли она трудится более 26 лет. Стаж работы в министерстве финансов Забайкальского края – 17 лет.